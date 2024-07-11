Intel 310 является новым двухъядерным процессором для настольных ПК с тактовой частотой 4,1 ГГц

Как нам известно, Intel прекратила выпуск своих процессоров под брендами Celeron и Pentium с выпуском серии Raptor Lake. На тот момент в такой сегментации не было необходимости, учитывая, что подавляющее большинство моделей составляли чипы линейки Core, а в каждом поколении было лишь несколько моделей Pentium/Celeron. Однако Intel по-прежнему хочет сохранить сегмент начального уровня, к которому применяется обозначение «XXX Processor».

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Процессор Intel 310 последовал за выпуском Intel 300 в начале 2024 года. Было известно, что компания работает над такими чипом с середины 2023 года, и, ко всеобщему удивлению, Intel последовала своим планам по выпуску этого нового процессора.

Вопреки ожиданиям, Intel 300 и 310 — это процессоры для настольных ПК. Они используют тот же подход, что и серия Alder Lake-N, которая полностью основана на энергоэффективных ядрах. Модели Intel 300/310 тоже не имеют разнородной конструкции, но основаны на производительных ядрах правда только в количестве двух единиц:

Базовая частота Intel 300 составляет 3,9 ГГц, а у Intel 310 частота достигает 4,1 ГГц, что делает его ненамного быстрее. Стоит отметить, что ни у одного из них нет поддержки ускорения. Единственная хорошая новость заключается в том, что оба поддерживают гиперпоточность.

Intel заявляет, что серия ориентирована на ПК и планшеты, хотя последнее противоречит формату настольных компьютеров. Возможно, они хороши для встраиваемых систем, где требуется базовая функциональность. Эти процессоры по-прежнему имеют встроенную графику UHD Graphics 710, которая представляет собой модель с 16 исполнительными модулями на базе архитектуры Xe-LP. Его едва хватает для работы с 3D-графикой, но он может выводить изображение с разрешением до 5K и частотой 120 Гц и поддерживает популярные видеокодеки, чего достаточно для больших настенных дисплеев.