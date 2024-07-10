Новый Galaxy Z Fold 6 получит 7-летнюю поддержку программного обеспечения, функции искусственного интеллекта и многое другое

Сегодня компания Samsung провела второе в этом году мероприятие Galaxy Unpacked. Как и ожидалось, южнокорейский бренд представил множество новинок, включая складные Galaxy Z шестого поколения, Watch Series 7 и долгожданное устройство Galaxy Ring. Galaxy Z Fold 6 является преемником прошлогоднего Z Fold 5. Последнее предложение включает в себя дополнительные обновления и слегка измененный дизайн по сравнению с его предшественником.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет более квадратный дизайн и модуль камер в форме таблетки на задней панели. Габариты устройства составляют 153,5 х 68,1 х 12,1 мм в сложенном виде и 153,5 х 132,6 х 5,6 мм в разложенном виде. Он имеет массу 239 граммов, что меньше чем 253 грамм у предшественника. Складной телефон сертифицирован по стандарту IP68, защищен от пыли и воды. Южнокорейский бренд заявляет, что новейший складной телефон оснащен улучшенным алюминиевым корпусом Armor Aluminium и стеклом Gorilla Glass Victus 2, что делает его самым прочным устройством Z-серии.

Что касается дисплея, то Samsung Galaxy Z Fold 6 оснащен 7,6-дюймовым внутренним и 6,3-дюймовым внешним экраном с динамической панелью AMOLED 2x с частотой обновления 120 Гц. Разрешение внутреннего экрана составляет 2160 x 1856 пикселей, тогда как у наружного этот показатель равен 2376 x 968 пикселей. Передняя часть также имеет немного более высокое соотношение сторон и тонкие рамки.

Что касается фотосъемки, то за неё отвечает блок из трёх задних камер, включающий в себя основной датчик 50 МП f/1,8 с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив разрешением 10 МП с 3-кратным увеличением. Внешний экран имеет 10-мегапиксельную камеру для селфи, а внутренний дисплей имеет встроенный 4-мегапиксельный датчик. Складной телефон способен записывать видео в разрешении до 8K. Новый Z Fold 6 оснащен такими функциями, как Photo Assist, Portrait Studio и Insta Slow-mo.

За работу Samsung Galaxy Z Fold 6 отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3,39 ГГц. Смартфон также комплектуется оперативной памятью объемом до 12 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Складной телефон также оснащен модернизированной системой охлаждения для эффективного отвода тепла от чипсета. С точки зрения программного обеспечения Galaxy Z Fold 6 поставляется с ОС Android 14 и оснащен множеством функций Galaxy AI, таких как Note Assist, Sketch to Image, полностью интегрированное приложение Gemini и многое другое. Как и серия Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 также имеет право на 7 лет обновлений ОС и исправлений безопасности.

Варианты подключения устройства включают порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB и другие.

Предварительные заказы на Samsung Galaxy Z Fold 6 принимаются уже сегодня, а продажи начнутся с 24 июля. Смартфон доступен в цветах Silver Shadow, Pink и Navy. Стоимость устройства начинается от 1899 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Конфигурации оперативной памяти и хранилища в 12 ГБ/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ стоят 2019 и 2259 долларов соответственно.