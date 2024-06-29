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Snapdragon 8 Gen 4 с GPU Adreno 830 получит функцию генерации кадров
Функционал будет подобен DLSS, FSR и XeSS на ПК и консолях

 Ранние утечки предсказывали, что грядущий флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет запущен с графическим процессором Adreno 830, работающий на тактовой частотой 935 МГц. Известный инсайдер с Weibo под ником Digital Chat Station анонсировал интересную новую функцию, которая потенциально может изменить рынок мобильных игр. Судя по всему, GPU Adreno 830 будет поддерживать интерполяцию кадров, что позволит запускать Genshin Impact с разрешением 1080p и частотой 120 кадров в секунду.

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 Интерполяция кадров, широко известная как генерация кадров DLSS/FSR, является относительно новой функцией, эксклюзивной для графических процессоров Nvidia и AMD текущего поколения. Это существенно увеличило частоту кадров игры за счет вставки искусственно сгенерированных кадров. Хотя это и создает впечатление более высокой производительности, за это приходится платить дополнительной задержкой ввода и некоторыми визуальными артефактами, такими как увеличенное размытие.

 Digital Chat Station добавляет, что эта функция не будет эксклюзивной для Snapdragon 8 Gen 4. Существует вероятность того, что она будет распространена на существующие Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3 через обновление прошивки. Конечно, технология будет работать не со всеми играми, и разработчикам потребуется включить эту функцию в свои игры при разработке или выпуском обновления. При правильной реализации метода генерации кадров, это может проложить путь для игр AAA класса с ПК и консолей, таких как Resident Evil Village и Assassin's Creed: Mirage на систему Android.

#qualcomm #dlss #fsr #snapdragon 8 gen 4 #snapdragon 8s gen 3 #мобильные процессоры #adreno 830
Источник: notebookcheck.net
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Qualcomm постарается упростить программное обновление Android-устройств для их производителей
Мобильные чипы Qualcomm могут получить поддержку технологии генерации кадров
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