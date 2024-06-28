Данные устройства будут анонсированы уже в июле на мероприятии Unpacked

В следующем месяце Samsung приготовила для поклонников множество новинок: складные смартфоны, умные часы, умное кольцо, наушники и, возможно, другие гаджеты и устройства. Нам уже приходилось видеть рендеры Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6, а теперь пришло время обратить внимание на предстоящую линейку умных часов Galaxy Watch и гарнитуры Galaxy Buds.

Эван Бласс, являющийся авторитетным источником различных утечек, поделился официальными маркетинговыми изображениями Galaxy Watch Ultra, Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro и стандартных Galaxy Buds 3.

реклама

Центральным элементом утечки, несомненно, являются Galaxy Watch Ultra, первые умные часы Samsung линейки Ultra. Часы можно увидеть с прочным оранжевым ремешком в уникальном квадратном корпусе с круглым дисплеем.

Интересно, что фирменная система присоединения браслета очень похожа на Apple Watch. Компания Samsung уже давно отдает предпочтение пружинным ремешкам для своих умных часов, которые обеспечивают более широкую совместимость с ремешками сторонних производителей. Однако похоже, что Samsung теперь стремится сделать свои новые часы Ultra более похожими на Apple Watch в этом отношении. Утечка также предлагает взглянуть на стандартные Galaxy Watch 7. Они сохранили дизайн своего предшественника Watch 6.

Кроме того, Бласс опубликовал изображения Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro. Обе модели имеют стильный дизайн, как у Apple AirPods. Хотя края наушников более острые по сравнению с AirPods от Apple, сходство явное, особенно это касается белых Galaxy Buds 3. Примечательно, что эта модель будет поставляться без силиконовых насадок.

Galaxy Buds 3 Pro выделяется темно-серой отделкой и прозрачной крышкой корпуса. Модель Pro сохранит удобные силиконовые насадки от более ранних моделей Galaxy Buds.

Грядущее мероприятие Unpacked уже приближается, и многие с нетерпением ждут официального представления этих носимых устройств и наушников. Слухи также намекают на дебют на мероприятии первого Galaxy Ring.