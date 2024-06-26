Новинка получит чипсет Snapdragon 7s Gen 3 и основную камеру на 50 МП

Известный отраслевой источник информации, известный под псевдонимом Digital Chat Station, пролил свет на характеристики будущего устройства. Хотя информатор не раскрыл название телефона, в отчете ITHome предполагается, что это, скорее всего, Realme 13 Pro+.

Утечка, опубликованная в китайской социальной сети Weibo, предполагает, что телефон может стать первым устройством, оснащенным перископическим объективом с датчиком Sony IMX882 с 3-кратным увеличением. Этот датчик представляет собой сенсор размером 1/1,953 дюйма, и, как сообщается, его также намерены использовать другие производители, такие как Oppo и OnePlus, для своих будущих флагманских устройств Find X8/X8 Pro и OnePlus 13 соответственно.

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Кроме того, Digital Chat Station сообщает, что телефон может сохранить основную камеру на 50 МП и тройной модуль от Realme 12 Pro+ текущего поколения.

Помимо датчика изображения, в утечке описан знакомый дизайн Realme 13 Pro+. Ожидается, что телефон сохранит дисплей с центральным расположением фронтальной камеры и круглый модуль камер сзади.

Работать грядущий Realme 13 Pro+ должен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, что является незначительным обновлением по сравнению с Snapdragon 7s Gen 2 в Realme 12 Pro+.

Кроме того, в предыдущих сообщениях говорилось, что индийская версия Realme 13 Pro+ будет доступна в двух цветовых вариантах: Monet Gold и Emerald Green, а также будет предлагаться четыре конфигурации памяти: 8 ГБ и 128 ГБ, 8 ГБ и 256 ГБ, 12 ГБ и 256 ГБ, а также 12 ГБ и 512 ГБ. .

Поговаривают, что даже Realme 13 Pro предлагает аналогичные варианты оперативной памяти и хранилища, но, как сообщается, будет доступен в трех цветах: Monet Gold, Monet Purple и Sky Green. Другая информация о серии Realme 13 на данный момент остается неизвестной.