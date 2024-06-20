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Panasonic представила новый защищенный ноутбук TOUGHBOOK 40 Mk2
Новинка получила сенсорный FHD экран и защиту от внешних воздействий военного класса.

 Panasonic выпустила второе поколение своего защищенного ноутбука TOUGHBOOK 40 Mk2. Обновленная версия предназначена для требовательных сред и может похвастаться значительным улучшением вычислительной мощности и долговечности.

 В основе TOUGHBOOK 40 Mk2 лежит процессор нового поколения Core Ultra Meteor Lake от Intel. Клиенты могут выбирать между двумя вариантами: Ultra 5 135H (4 производительных ядра и 8 энергоэффективных с максимальной частотой 4,6 ГГц) или Ultra 7 165H (6 производительных ядер и 8 энергоэффективных с частотой до 5,0 ГГц). Это приводит к существенному увеличению производительности по сравнению с предыдущим поколением.

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 Сенсорный дисплей имеет размер 14-дюймов с разрешением FullHD, но с впечатляющим повышением яркости. Mk2 теперь оснащен дисплеем с яркостью 1200 нит, обеспечивающим отличную видимость даже на улице в условиях яркого освещения.

 Связь также претерпела существенные изменения. TOUGHBOOK 40 Mk2 оснащен усовершенствованной сетевой картой Intel BE200 Wi-Fi 7, обеспечивающей молниеносную скорость беспроводной связи. Для надежной сотовой связи в дороге, доступна дополнительная поддержка сетей 4G/5G. Кроме того, ноутбук оснащен поддержкой eSIM.

 Долговечность является отличительной чертой серии TOUGHBOOK, и Mk2 следует этой традиции. Он соответствует военным стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461H, гарантируя защиту от ударов, вибраций и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Степень защиты IP66 гарантирует, что ноутбук выдержит пыль, дождь и даже мощные струи воды. Кроме того, Mk2 может работать при температурах от -29°C до 63°C.

 Ключевой особенностью линейки TOUGHBOOK является ее модульная конструкция, позволяющая легко заменять такие компоненты, как аккумулятор, накопители и память, максимально увеличивая время безотказной работы и гарантируя, что ноутбук сможет адаптироваться к меняющимся потребностям.

 TOUGHBOOK 40 Mk2 толщиной 54,4 мм и массой 3,35 кг не является легким устройством. Однако встроенная батарея емкостью 68 Втч стандарта Mobile Mark 25 обеспечивает приличные 12 часов работы без подзарядки. Для еще большего увеличения времени автономной работы Mk2 поддерживает установку второго аккумулятора.

 Mk2 также может похвастаться различными вариантами расширения, позволяющими пользователям настраивать функциональность в соответствии со своими конкретными потребностями, включающими в себя слоты для второго твердотельного накопителя NVMe, устройства чтения смарт-карт, привода DVD/Blu-ray, дополнительного аккумулятора, датчика отпечатков пальцев и устройства считывания RFID-карт.

#ноутбуки #meteor lake #panasonic #toughbook #toughbook 40 mk2 #panasonic toughbook 40
Источник: gizmochina.com
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Panasonic представила новую версию своего надежного ноутбука Toughbook
Panasonic представила ноутбук Toughbook 40 Mk2 с сенсорным экраном FHD и защитой военного класса
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