Пока данная функция доступна на бета-канале тестирования Windows, но вскоре её ждет более массовое внедрение.

Функция Quick Share упрощает беспроводной обмен файлами между персональным компьютером и телефоном на ОС Android. Это упрощенная функция обмена файлами, которая впервые была реализована на устройствах Samsung, но позже была объединена с Google Nearby Share. С тех пор Google улучшила этот функционал, и теперь Microsoft представила новый специальный значок во всплывающем окне, чтобы упростить процесс.

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Это новое дополнение в настоящее время доступно на бета-канале Windows 11. Если вы участвуете в программе предварительной оценки, и у вас установлена предварительная сборка 22635.3785, то увидите новый значок «Мой телефон» во всплывающем окне «Поделиться» в Windows при попытке поделиться чем-либо. Можете нажать на этот значок, чтобы быстро начать передачу файла.

Однако необходимо отметить, что компьютер и телефон должны быть сопряжены, чтобы увидеть этот значок в Windows 11. Пользователю также потребуется установить Phone Link на компьютер и приложение Link to Windows, установленное на Android. После этого можно будет увидеть новую функцию общего доступа в сборке Windows 11 Preview.

Кроме того, последняя предварительная сборка Windows 11 вносит множество других изменений, таких как списки переходов в меню «Пуск» и настройки Windows Spotlight для повышения удобства работы. Узнать больше можно из блога Microsoft, который находится по этой ссылке.