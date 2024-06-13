База данных Geekbench показала, что будущий смартфон будет работать на чипсете Exynos 2400 с максимальной частотой на 100 МГц меньшей, чем в Galaxy S24

Предприятия Samsung должны быть в последнее время перегружены, так как в разработке находится множество проектов компании, включая предстоящие складные устройства, новые носимые устройства, такие как Ring и умные часы Ultra, а также Galaxy Buds 3.

Кроме того, также появились слухи о Galaxy S24 FE. Сегодня смартфон появился в списке Geekbench, раскрывая подробности о его процессоре.

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Galaxy S24 FE с номером модели SM-S721B набрал 2047 баллов в одноядерных и 6289 баллов в многоядерных тестах. В списке указано, что он имеет 10-ядерный процессор и идентификатор материнской платы s5e9945, что подтверждает оснащение процессором Exynos 2400.

Однако, похоже, это упрощенная версия Exynos 2400 по сравнению с той, что была в оригинальных телефонах Galaxy S24. Основное ядро Cortex-X4 в Galaxy S24 FE работает на частоте 3,11 ГГц, что немного ниже, чем 3,21 ГГц стандартного Exynos 2400. Другие характеристики, такие как графический процессор Xclipse 940, остались прежними.

Это говорит о том, что Samsung может использовать процессор Exynos 2400 с более низкой производительностью в Galaxy S24 FE. Ожидается, что чип будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, показывая улучшение по данному параметру по сравнению с 8 ГБ в топовой модели Galaxy S23 FE. Кроме того, сообщается, что накопитель S24 FE емкостью 256 ГБ использует технологию UFS 4.0, тогда как модели на 128 ГБ могут быть ограничены UFS 3.1.

Другие характеристики S24 FE согласно слухам включают 6,7-дюймовый дисплей и систему камер, аналогичную той, что есть в Galaxy S24 и Galaxy S23 FE. Телефон, скорее всего, будет иметь дизайн, аналогичный своему предшественнику и батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.

Ожидается, что в ближайшие недели появится дополнительная информация о данном смартфоне.