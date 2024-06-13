Basemark Breaking Limit станет межвендорным и кроссплатформенным тестом графических процессоров с использованием трассировки лучей

Basemark представляет новый эталонный тест для настольных компьютеров, ноутбуков и портативных устройств. Это настоящий кроссплатформенный тест для смартфонов, планшетов, ноутбуков и бюджетных систем премиум-класса, отмечает компания в своем сообщении. Однако тем, у кого есть высокопроизводительные системы, также не следует игнорировать новинку, поскольку компания также анонсирует Breaking Limit Ultra, специальную версию, предназначенную для настольных компьютеров и ноутбуков с более мощной графикой.

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Тест Breaking Limit может работать на всех платформах и средах, что позволяет легко сравнивать мобильные устройства с низким энергопотреблением и настольные системы. Basemark подтверждает поддержку систем Windows, Linux, Android и iOS. Он также может использовать три графических API: DirectX12, Vulkan и Metal. Тест в обычном режиме проводится с разрешением 1080p, а Ultra — с разрешением 4K.

Независимо от версии обе они предназначены для демонстрации одной конкретной технологии - трассировки лучей. В обоих тестах используются отражения и тени с трассировкой лучей. Компания объясняет, что тени основных направленных источников света трассируются лучами, в то время как другие источники света полагаются на карты теней для сохранения приемлемой производительности. Причем трассировка лучей производится при 75% от основного разрешения для экономии производительности. Тест Ultra добавляет отражения с трассировкой лучей, реальное фоновое затенение, объемный туман, размытие в движении и временное сглаживание. Этот тест рекомендуется для графических процессоров с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ.

Кроме того, Basemark сообщает, что в режиме Ultra имеется встроенная поддержка двух технологий масштабирования, а именно NVIDIA DLSS2 и AMD FSR2. Обе используют сбалансированное качество, но подчеркивается, что эти результаты нельзя сравнивать из-за различий в качестве и методах, которые обе технологии используют для рендеринга кадров.

Хотя это не было сказано в объявлении, ожидается, что Breaking Limit будет бесплатным эталонным тестом, как и все предыдущие выпуски Basemark, однако, даты релиза пока нет.