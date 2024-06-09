Основой HMD Atlas станет процессор Snapdragon 4 Gen 2

HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, похоже, готовит еще один бюджетный телефон после запуска модели Vibe в начале этого года. HMD Atlas, о котором сообщил пользователь одной из запрещенных в России социальных сетей под ником @smashx_60, известный тем, что поделился подробностями о будущих устройствах HMD, считается преемником Nokia G400, выпущенного еще в 2022 году.

Утечка дает представление о дизайне телефона благодаря эскизу и визуализированному изображению. HMD Atlas имеет плоский корпус с прямоугольным модулем камеры сзади. На передней панели имеются тонкие рамки с вырезом по центру для одиночной фронтальной камеры. На изображении представлен рендер в оливково-зеленом цвете, но, вероятно, будут доступны и другие цветовые варианты.

реклама

По слухам, грядущий смартфон получит 6,64-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства, скорее всего, будет лежать бюджетная однокристальная система Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 128 ГБ.

Сообщается, что задний блок камер оснащен основным датчиком разрешением 48 МП с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольным объективом на 5 МП и датчиком глубины. Что касается фронтальной камеры, то в её основе лежит 16-мегапиксельный датчик.

Аккумуляторная батарея смартфона будет иметь емкость 5500 мАч, и, как сообщается, поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Кроме того, смартфон получит беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC. Также сообщается, что телефон получит возможность расширить память благодаря наличию слота для карт microSD. Сканер отпечатков пальцев будет размещен в боковой кнопке питания. Кроме того, новинка получит 3,5 мм разъем для подключения наушников, от которого всё чаще отказываются производители смартфонов.

В утечке также утверждается, что HMD Atlas будет иметь размеры 163 x 75 x 8,75 мм и массу 210 граммов. Что касается стоимости, то вариант с памятью 8 ГБ/128 ГБ составит $239,99, но дата запуска пока остается неизвестной.