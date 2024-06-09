Ожидается, что подобная технология позволит полностью зарядить смартфон менее чем за пять минут

Компания Xiaomi уже показала общественности свою технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт, которая позволяет зарядить смартфон всего за пять минут. Данная технология была продемонстрирована на смартфоне бренда Redmi, имевшим аккумуляторную батарею емкостью 4100 мАч. Интересно, что демонстрация была сделана ещё в прошлом году. На данный момент технология остается на стадии разработки, и еще только предстоит увидеть её на рынке коммерческих устройств с быстрой зарядкой.

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Похоже, что Xiaomi ждет серьезная конкуренция, поскольку Фрэнсис Вонг, руководитель отдела маркетинга Realme, подтвердил, что быстрая зарядка компании мощностью 300 Вт находится в стадии тестирования. Эта информация стала известна благодаря недавнему интервью, которое Фрэнсис дал изданию TheTechChap. Однако он мало что рассказал о технической составляющей технологии быстрой зарядки.

Стоит отметить, что у Realme уже есть смартфон GT Neo 5 с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Он может разряжать батарею телефона по данным компании от 0 до 100 процентов менее чем за 10 минут. Этот смартфон был выпущен почти полтора года назад, и грядущий Realme GT Neo 7 вполне может получить новую технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт.

Конечно, до того, как будет анонсирован GT Neo 7, Xiaomi, возможно, первой выпустит новый телефон Redmi с технологией быстрой зарядки мощностью 300 Вт, которую она продемонстрировала в прошлом году. Но неудивительно, если Realme станет первопроходцем, поскольку компания обычно стоит в авангарде с точки зрения развития технологий зарядки.