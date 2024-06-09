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goldas
Xiaomi готовит уже пятый смартфон в серии POCO M6, новинка получит название POCO M6 Plus 5G
Появилось больше свидетельств того, что пятая модель POCO M6 находится в разработке.

 Компания Xiaomi только вчера выпустила новый смартфон POCO M6 4G, который существенно отличается от модели POCO M6 5G по многим параметрам. POCO M6 4G является четвертой моделью серии POCO M6, представленной на данный момент. Однако теперь появилось больше свидетельств того, что пятая модель POCO M6 находится в разработке.

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 Как и ожидалось, будущим смартфоном серии POCO M6 является POCO M6 Plus 5G. Неудивительно, что консоль Google Play подтверждает, что Xiaomi оснастила устройство дисплеем с разрешением 1080p, а также 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в базе данных указано, что телефон получит однокристальную систему начального уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и Android 14 в качестве операционной системы из коробки, как и POCO M6 Pro 5G.

 Таким образом, похоже, что POCO M6 Plus 5G будет располагаться выше стандартных моделей POCO M6 от Xiaomi, но ниже POCO M6 Pro 4G и POCO M6 Pro 5G. К сожалению, дата релиза пока остается неясной. Тем не менее его появление в консоли Google Play, связанное только с номером модели «24065PC95I», означает, что Xiaomi будет продавать POCO M6 Plus 5G только на индийском рынке.



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Источник: notebookcheck.net
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