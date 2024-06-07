Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Microsoft представила технологию автоматического суперразрешения AutoSR
Масштабирование происходит на уровне системы на процессорах со встроенным NPU.

 Автоматическое суперразрешение — это не то же самое, что DirectSR, о котором стало недавно известно. Автоматическое суперразрешение (AutoSR/ASR) — это масштабирование на уровне операционной системы, работающее независимо от интеграции игры, хотя Microsoft поддерживает ряд игр, для которых оно работает автоматически, и для которых SR работает при включении вручную.

реклама

 Это означает, что технология работает аналогично NVIDIA Image Scaling (NIS) или AMD Radeon Super Resolution (RSR), за исключением того, что не является собственностью какого-либо поставщика графических процессоров и работает на системном уровне. Тем не менее данная функция имеет ту же сложность интеграции, что и эти технологии, но работает с разными поставщиками и не требует установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Плохая новость заключается в том, что для масштабирования используется NPU, поэтому она пока не работает с графическими процессорами.

 Масштабирование на уровне ОС и драйверов является отличной альтернативой медленному внедрению масштабирования в игры. Однако это также означает, что масштабирование будет применяться ко всему кадру, включая пользовательский интерфейс, в отличие от собственных реализаций API.

 Microsoft упростила интеграцию масштабирования через свой API DirectSR, но разработчикам игр все еще необходимо подготовить движок для предоставления необходимых переменных (векторы движения, глубина цвета и т. д.). ASR кажется хорошей альтернативой для игр, которые никогда не будут обновлены для поддержки DirectSR, например, для старых франшиз.

 Microsoft также уточняет, что функция ASR предназначена для существующих игр и для некоторых будет применяться автоматически, тогда как DirectSR предназначен для новых игр, которым необходимо интегрировать API. Таким образом, оба решения направлены на обеспечение масштабирования и увеличения кадров, но предлагают разные уровни качества и не предназначены для конкуренции друг с другом. Auto SR будет работать автоматически в следующих играх:

• BeamNG.drive;

• Borderlands 3;

• Control (DX11);

• Dark Souls III;

• God of War;

• Kingdom Come: Deliverance;

• Resident Evil 2;

• Resident Evil 3;

• Sekiro: Shadows Die Twice;

• Sniper Ghost Warrior Contracts 2;

• The Witcher 3.

 Таким образом, AutoSR — это технология масштабирования на уровне системы на базе NPU, которая использует ИИ для улучшения визуального представления и производительности. В настоящее время она доступна только для ПК Copilot+, то есть будет запущена с серией чипов Qualcomm Snapdragon X, а позже должна быть включена для серий AMD Ryzen Al 300 и Intel Core Ultra 200V. В будущем компания хочет добавить поддержку HDR-контента и настроек нескольких мониторов.

#microsoft #искусственный интеллект #масштабирование #directsr #масштабирование с помощью искусственного интеллекта #microsoft autosr
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Microsoft открыла бета-канал для тестирования новых функций в Windows 10
Bloomberg: Microsoft, Nvidia и Apple обошли китайские биржи по общей капитализации
Nothing Phone (3) с искусственным интеллектом отложен до следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
7
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
3
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
1
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
10
В Ивановской области строят завод по выпуску дорожно-строительной техники
+
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
5
Nvidia выпустила графические драйверы для Windows 7 и 8
5
WP: У границ Сумской области зафиксировано наращивание числа терминалов спутниковой связи
2
Новые наушники Sony LinkBuds планируется выпустить в 2024 году, WF-1000XM6 и WH-1000XM6 в 2025 году
+
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
+
Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
315
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
17
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
126
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
2

Сейчас обсуждают

Укротитель Укропов
01:38
очередной устаревший металлолом сплавляют вместе с лохлами. никто не задаётся неудобным вопросом, почему ничего более современного лохлам не передают, потому что знают, что нет смысла чересчур тратить...
Макрон пообещал Украине истребители Mirage-2000
Dark_Cloud
01:32
Вот интересно, что же будут делать те самые невостребованные люди, оставленные без средств к существованию, которых роботами заменят. Возможно, пойдут жечь офисы невидии, робозаводы, и стучать хуаните...
Глава NVIDIA: роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
Укротитель Укропов
01:28
да уж, в реальной жизни и на других ресурсах владельцев "видеокарт" амд редко встретишь, в основном все эти полтора фанатика с кучей акков здесь ошиваются. жаль конечно, что хотя бы интел не может пре...
Nvidia в первом квартале доминировала на рынке видеокарт с долей 88%
Nvidia&Intel Hater
01:20
Как раз клоун только ты.То эта же игра у тебя шарп и песок,тут я снизил до номинала по умолчанию четкость карт и уже обмазано.ты зад конечно свой пытаешься порваный заштопать ток не выйдет,Тармент и м...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Колючка
01:19
молодец какой, заметил, что карта за 85 тыщ мощнее карты за 55 тыщ
Nvidia в первом квартале доминировала на рынке видеокарт с долей 88%
Укротитель Укропов
01:17
оСВОбодительных русских ракет хватит для всех борцов с диктатурой америкосовских оккупантов и их бесправными продажными марионетками.
Путин: Россия может предоставить оружие другим странам для сдерживания Запада
Темирлан Дотер
01:16
Где тут 5ггц? У меня i7 13700k работает на 5,3 ггц. I5 12400 максимум до 4,4мгц
Бюджетный Core i3-14100F практически не уступил народному Core i5-12400F в играх
Евгений Хрипков
01:15
ПС 5 тянет настоящие 4к исключительно фильмы в формате 4k uhd😂
Sony убирает упоминание о 8К разрешении с коробок PS5 Slim
Темирлан Дотер
01:13
Ты явно попутал, она работает в режиме турбо до 4,40мгц где тут 5?
Бюджетный Core i3-14100F практически не уступил народному Core i5-12400F в играх
Евгений Хрипков
01:11
Ну это же хорошо, надо развивать свое , жаль только что это происходит из под палки))
«Аэрофлот» получит первую партию российских самолётов МС-21 в конце 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем