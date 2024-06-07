Масштабирование происходит на уровне системы на процессорах со встроенным NPU.

Автоматическое суперразрешение — это не то же самое, что DirectSR, о котором стало недавно известно. Автоматическое суперразрешение (AutoSR/ASR) — это масштабирование на уровне операционной системы, работающее независимо от интеграции игры, хотя Microsoft поддерживает ряд игр, для которых оно работает автоматически, и для которых SR работает при включении вручную.

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Это означает, что технология работает аналогично NVIDIA Image Scaling (NIS) или AMD Radeon Super Resolution (RSR), за исключением того, что не является собственностью какого-либо поставщика графических процессоров и работает на системном уровне. Тем не менее данная функция имеет ту же сложность интеграции, что и эти технологии, но работает с разными поставщиками и не требует установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Плохая новость заключается в том, что для масштабирования используется NPU, поэтому она пока не работает с графическими процессорами.

Масштабирование на уровне ОС и драйверов является отличной альтернативой медленному внедрению масштабирования в игры. Однако это также означает, что масштабирование будет применяться ко всему кадру, включая пользовательский интерфейс, в отличие от собственных реализаций API.

Microsoft упростила интеграцию масштабирования через свой API DirectSR, но разработчикам игр все еще необходимо подготовить движок для предоставления необходимых переменных (векторы движения, глубина цвета и т. д.). ASR кажется хорошей альтернативой для игр, которые никогда не будут обновлены для поддержки DirectSR, например, для старых франшиз.

Microsoft также уточняет, что функция ASR предназначена для существующих игр и для некоторых будет применяться автоматически, тогда как DirectSR предназначен для новых игр, которым необходимо интегрировать API. Таким образом, оба решения направлены на обеспечение масштабирования и увеличения кадров, но предлагают разные уровни качества и не предназначены для конкуренции друг с другом. Auto SR будет работать автоматически в следующих играх:

• BeamNG.drive;

• Borderlands 3;

• Control (DX11);

• Dark Souls III;

• God of War;

• Kingdom Come: Deliverance;

• Resident Evil 2;

• Resident Evil 3;

• Sekiro: Shadows Die Twice;

• Sniper Ghost Warrior Contracts 2;

• The Witcher 3.

Таким образом, AutoSR — это технология масштабирования на уровне системы на базе NPU, которая использует ИИ для улучшения визуального представления и производительности. В настоящее время она доступна только для ПК Copilot+, то есть будет запущена с серией чипов Qualcomm Snapdragon X, а позже должна быть включена для серий AMD Ryzen Al 300 и Intel Core Ultra 200V. В будущем компания хочет добавить поддержку HDR-контента и настроек нескольких мониторов.