Также сообщается, что новая серия может отказаться от модели Pro в текущем году

Череда слухов постепенно раскрывает подробности о смартфонах серии iQOO 13. Обычно каждая новая серия смартфонов бренда включает две модели, обычную и Pro-версию, например, iQOO 13 и 13 Pro. Однако в сообщении Weibo, опубликованном инсайдером Digital Chat Station на прошлой неделе, как сообщается, есть сомнения в существовании варианта Pro. В сегодняшнем сообщении на Weibo инсайдер снова намекнул, что вариант Pro может не быть выпущен.

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Как видно выше, Digital Chat Station упомянул основные характеристики будущего флагманского телефона iQOO на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4. По всей вероятности, инсайдер ведет речь именно о стандартной модели IQOO 13.

Предыдущие утечки утверждали, что iQOO 13 получит дисплей разрешением 1,5K, тогда как дисплей iQOO 13 Pro будет поддерживать разрешение 2K. Однако новая утечка предполагает, что iQOO 13 будет иметь корпус со степенью защиты IP68. Кроме того, он будет иметь плоскую OLED-панель с разрешением 2K со встроенным в него ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Когда у инсайдера поинтересовались, говорит ли он об iQOO 13 и 13 Pro, то Digital Chat Station ответил, что если вышеуказанные характеристики будут реализованы, то модель Pro определенно потеряет смысл. Напомню, что предыдущие модели Pro, такие как iQOO 12 Pro, 11 Pro, 10 Pro и так далее, не продавались за пределами Китая. Теперь, похоже, что Pro-версия может даже не быть выпущен на родном рынке бренда.

Если говорить об остальных характеристик, то предыдущие сообщения показали, что смартфон iQOO 13 может получить до 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом до 1 ТБ. За автономность устройства будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Выход нового iQOO 13 может состояться, как обычно, ближе к концу года, вероятно, в ноябре.