Тактовая частота Dimensity 9400 превосходит таковую у Dimensity 9300, но отстает от предполагаемой частоты Snapdragon 8 Gen 4

Ожидается, что MediaTek выпустит флагманский чипсет Dimensity 9400 позднее в этом году. Чип может дебютировать в составе смартфонов серии Vivo X200 и, если верить утечкам, составит конкуренцию Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18 Pro. Благодаря китайскому источнику информации Digital Chat Station можно узнать некоторые детали аппаратного обеспечения, которые предположительно позволят Dimensity 9400 стать мощнейшим мобильным процессором. Источник информации также раскрывает интригующую информацию о частоте ядер чипа.

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По данным Digital Chat Station, Dimensity 9400 под номером модели MT6991 содержит одно суперядро Cortex-X5 наряду с тремя ядрами Cortex-X4. Инсайдер упоминает, что Cortex-X5 в своем текущем состоянии работает с тактовой частотой около 3,4 ГГц. Для сравнения, ядра Cortex-X4 в Dimensity 9300 работают на частоте 3,25 ГГц. Таким образом, даже в предварительном состоянии Dimensity 9400 имеет преимущество в тактовой частоте ядра. Это преимущество может стать еще более существенным в серийных экземплярах.

С другой стороны, Dimensity 9400 может проиграть Snapdragon 8 Gen 4 по тактовой частоте, поскольку последний, как ожидается, будет работать на 4,2 ГГц для ядер производительности. Однако пока нельзя точно сказать, какой из двух чипсетов будет быстрее, поскольку Snapdragon 8 Gen 4 предположительно использует комбинацию ядер производительности и эффективности, в то время как Dimensity 9400 полагается исключительно на производительные ядра, что потенциально компенсирует более низкие тактовые частоты.

Однако, несмотря на высокопроизводительную конструкцию ядра, Digital Chat Station сообщает, что энергопотребление будущего флагмана Mediatek будет умеренное.

Кроме того, Digital Chat Station подтверждает, что Dimensity 9400 будет производиться по техпроцессу TSMC N3 второго поколения. Ожидается также, что и Snapdragon 8 Gen 4, и Apple A18 Pro будут использовать 3-нм техпроцесс TSMC.

Похоже, что 2024 год окажется фантастическим годом для процессоров ARM, поскольку нас ждут не только большие обновления в мобильном сегменте, но и на ПК также появляются столь необходимые процессоры на архитектуре ARM от Qualcomm и МедиаТек.