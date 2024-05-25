Проведенные тесты показывают работоспособность Recall на традиционных процессорах AMD и Intel, но при этом скорость ниже и наблюдаются некоторые проблемы

Recall является одной из многих новых функций искусственного интеллекта системы Windows 11, которыми оснащены новые ПК Copilot Plus. По сути, функция постоянно делает снимки экрана того, что пользователь делает на компьютере, обрабатывает их, а затем позволяет выполнить поиск. Например, пользователь может найти конкретный продукт, который, возможно, просматривал раньше, но не может вспомнить его название, описав его словами.

Хотя эта функция действительно вызывает вопросы по безопасности и конфиденциальности, Microsoft утверждает, что вся обработка происходит локально. Таким образом, теоретически, поскольку никакая информация не уходит на внешние серверы, пользователь должен иметь 100% конфиденциальность с такой функцией, как Recall.

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Тем не менее как заявили в Microsoft, ноутбуки должны соответствовать некоторым конкретным требованиям, чтобы пользоваться этими функциями, в том числе иметь NPU с производительностью искусственного интеллекта не менее 40 TOPS. Это необходимо для обработки данных на устройстве, и на данный момент только новые процессоры серии Snapdragon X соответствуют этому требованию.

Однако, похоже, пользователю не нужен процессор Snapdragon X для запуска Recall на компьютере с Windows 11. Как показал разработчик Albacore, можно включить эту функцию на процессорах, которые не соответствуют требованию в 40 TOPS. Разработчик продемонстрировал его работу на системе с неподдерживаемым процессором ARM64 и отметил, что функция также должна работать на системах AMD и Intel.

Хотя Recall действительно работает на системе ARM64, он не так гладок, как Microsoft продемонстрировала его на ноутбуке серии Snapdragon X. Как можно догадаться, это главным образом связано с тем, что неподдерживаемый процессор не имеет мощного NPU для обработки снимков, сделанных функцией искусственного интеллекта Windows 11. Производительность может даже ухудшиться, если снимков экрана слишком много.

Это показывает, почему Microsoft установила требование 40 TOPS для систем, соответствующих стандартам Copilot Plus для ПК. Хотя на данный момент единственным выбором являются ноутбуки на базе процессоров Snapdragon X, расстраиваться не стоит, так как, после выхода новых линеек процессоров от Intel и AMD с поддержкой ИИ ситуация, возможно, изменится в пользу традиционных чипов.