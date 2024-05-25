Как минимум старшая модель смартфона Honor серии X60 получит защиту от механических повреждений и изогнутый с четырех сторон дисплей.

Компания Honor готовится в ближайшее время представить смартфоны серии Honor 200 в Китае. Но похоже, что это не единственная линейка смартфонов в планах компании. Новая утечка утверждает, что в разработке также находятся мобильные телефоны серии Honor X60,о которых появилась некоторая информация.

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Новость поступила от известного информатора Digital Chat Station, который поделился данными с Weibo. Как следует из названия, серия X60 является преемницей линейки X50. В последнюю вошли такие модели, как Honor X50, X50i, X50i+, X50 Pro и X50 GT. Таким образом, вероятно, существует несколько вариантов Honor X60. Инсайдер также поделился некоторыми ключевыми деталями дизайна будущих устройств.

Honor X50

Сообщается, что смартфон будет оснащен изогнутым с четырех сторон дисплеем. Обычно такой дисплей присутствует в устройствах высокого класса, поэтому X60, скорее всего, продолжит позиционироваться как доступный флагманский телефон, как и его предшественник. Кроме того, Digital Chat Station заявил, что серия Honor X60 будет питаться от аккумулятора большой ёмкости и обеспечивать устойчивость к механическим воздействиям. В прошлом у компании уже выходили защищенные от механических повреждений устройства, так что для производителя это не является чем-то новым.

К сожалению, это вся информация, которая есть на данный момент, поскольку Digital Chat Station не предоставила более подробных данных, таких как характеристики, цены или дата запуска. Но можно ожидать, что вскоре появится больше подробностей через различные утечки и тизеры.