Как видно из названия новинки созданы по мотивам игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Если какая-либо компания и производит интересные кастомные варианты графических карт Intel Arc, то это, скорее всего, Gunnir. Эта компания имеет самую большую линейку настольных графических ускорителей на архитектуре Arc Alchemist и, похоже, стремится предоставлять больше уникальных вариантов. Gunnir уже предлагает 13 моделей на базе графических процессоров Arc, а в новые представители этой линейки расширяют ассортимент до 15 моделей.

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Карты Photon Arc A750 и Arc A770 уже доступны в трех вариантах: черном и белом цветах, а также Asian Games Edition. Четвертая версия будет вдохновлена игрой Elden Ring: Shadow of the Erdtree, официальную лицензию на которую имеет Gunnir.

Модель Arc A770 оснащена полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Gunnir не подтвердила, является ли Arc A770 моделью с 16 ГБ или 8 ГБ, но, судя по предыдущим выпускам, версия с 8 ГБ, скорее всего, больше не производится, поэтому она должна получить именно 16 ГБ. Карта Arc A750 имеет 28 ядер Xe в сочетании с 8 ГБ памяти GDDR6. Обе карты могут похвастаться 256-битной шиной памяти и используют два 8-контактных разъема питания.

Карты получили специальную заднюю панель и новые наклейки на вентиляторах, однако, цвет выглядит таким же, как и в оригинальном черном издании.

Обычно при выпуске таких карт игроки как минимум получают купон с игровым кодом или некоторые пользовательские внутриигровые скины, но Gunnir не сообщила ни о том, ни о другом в отношении своих новых моделей. Компания объявила, что видеокарты уже выпущены, но, насколько мы можем судить, еще не выставлены на продажу.