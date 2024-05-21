Серия Oppo Find X7 только несколько месяцев назад была запущена в Китае, но слухи о предстоящей линейке Find X8 уже начинают появляться в сети. Последний из них предполагает полный отказ от процессоров Qualcomm и переход обеих моделей в линейке Find X8 на чипсет Dimensity 9400 от MediaTek.
Информация поступила от информатора Smart Pikachu с Weibo, который утверждает, что обе модели Find X8 будут оснащены чипсетом Dimensity 9400. Хотя информатор не назвал конкретные модели, учитывая, что в серию Find X7 входят базовый X7 и высокопроизводительный X7 Ultra, вполне вероятно, что Smart Pikachu имеет в виду Find X8 и X8 Ultra.
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Однако это предположение противоречит предыдущей утечке от более авторитетного инсайдера Digital Chat Station. Хотя информатор не поделился подробностями о чипсете, но намекнул на три модели серии Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra.
Эти противоречивые сообщения показывают неопределенность вокруг телефонов Find X8 на данный момент. Поскольку до запуска, вероятно, осталось несколько месяцев, детальная информация все еще может существенно измениться.
В любом случае независимо от выбора процессора, MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 обеспечат впечатляющую производительность. Digital Chat Station даже заявил, что Dimensity 9400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A17 Pro по количеству инструкций на такт (IPC).
Ожидается, что предстоящий процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать собственные ядра процессора Oryon для существенного повышения производительности.
Oppo может выбрать любой чипсет, чтобы обеспечить высочайшую производительность своих флагманов, но окончательное решение судя по всему пока не принято.