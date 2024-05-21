Предыдущие флагманы компании Oppo использовали исключительно процессоры Qualcomm

Серия Oppo Find X7 только несколько месяцев назад была запущена в Китае, но слухи о предстоящей линейке Find X8 уже начинают появляться в сети. Последний из них предполагает полный отказ от процессоров Qualcomm и переход обеих моделей в линейке Find X8 на чипсет Dimensity 9400 от MediaTek.

Информация поступила от информатора Smart Pikachu с Weibo, который утверждает, что обе модели Find X8 будут оснащены чипсетом Dimensity 9400. Хотя информатор не назвал конкретные модели, учитывая, что в серию Find X7 входят базовый X7 и высокопроизводительный X7 Ultra, вполне вероятно, что Smart Pikachu имеет в виду Find X8 и X8 Ultra.

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Однако это предположение противоречит предыдущей утечке от более авторитетного инсайдера Digital Chat Station. Хотя информатор не поделился подробностями о чипсете, но намекнул на три модели серии Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra.

Эти противоречивые сообщения показывают неопределенность вокруг телефонов Find X8 на данный момент. Поскольку до запуска, вероятно, осталось несколько месяцев, детальная информация все еще может существенно измениться.

Oppo Find X7

В любом случае независимо от выбора процессора, MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 обеспечат впечатляющую производительность. Digital Chat Station даже заявил, что Dimensity 9400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A17 Pro по количеству инструкций на такт (IPC).

Ожидается, что предстоящий процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать собственные ядра процессора Oryon для существенного повышения производительности.

Oppo может выбрать любой чипсет, чтобы обеспечить высочайшую производительность своих флагманов, но окончательное решение судя по всему пока не принято.