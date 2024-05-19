Однако не следует сразу бросаться его покупать, так как сохранить на нем даже одну фотограмию не получится из-за объема 8 КБ.

При покупке флэш-накопителя пользователь безусловно смотрит на емкость, производительность и отказоустойчивость устройства хранения, причем именно в таком порядке. Однако существует флэш-накопитель с прямо противоположным значением характеристик: емкостью 8 КБ (восемь килобайт), но эту емкость можно хранить 200 лет. Его цена составляет 29,95 евро, и он оснащен синим светодиодом.

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USB-накопитель Blaustahl от Machdyne имеет 8 КБ FRAM и предназначен для длительного хранения текста, потенциально рассчитанного на срок более 200 лет. Он оснащен микроконтроллером Raspberry Pi RP2040, что делает его пригодным для различных приложений безопасного хранения данных, если его емкости будет для этого достаточно.

Устройство использует память FRAM, известную своим сверхнизким энергопотреблением, высокой скоростью записи и чрезвычайно высокой степенью сохранения записи, способной выдержать один миллион миллиардов циклов чтения/записи. Это превосходит EEPROM и NOR флэш-память с точки зрения производительности, хотя и обходится невероятно дорого. Blaustahl включает в себя 4 МБ флэш-памяти NOR для прошивки и порт USB типа A, который не требует дополнительных драйверов в большинстве операционных систем.

Хранить на устройстве емкостью 8 КБ можно несколько страниц текста, в зависимости от форматирования. Blaustahl имеет встроенный текстовый редактор, доступный через программы последовательной связи, такие как PuTTY и Tera Term. Это делает накопитель идеальным для безопасного хранения паролей, ключей криптовалюты, заметок и геоданных.

FRAM отличается своей долговечностью и надежностью по сравнению с другими решениями для хранения данных. Она может хранить данные более 200 лет при температуре 35°C, превосходя по производительности флэш-память NOR, срок службы которой, по данным производителя, составляет до 200 лет, и флэш-память NAND, срок службы которой составляет от 16 до 20 лет в аналогичных условиях. EEPROM также обеспечивает хорошее сохранение данных, но с более длительным временем записи и меньшим количеством циклов записи по сравнению с FRAM.

Ожидается, что будущие обновления прошивки будут включать функции шифрования, что еще больше повысит безопасность устройства. Прошивка, схемы и файлы дизайна корпуса доступны на GitHub, что позволяет пользователям самостоятельно модифицировать устройство в соответствии со своими потребностями.