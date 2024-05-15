Теперь компания Intel сосредоточится на ускорителях Gaudi 2/3 и Falcon Shores.

Один из самых амбициозных проектов Intel - графический процессор Ponte Vecchio близок к завершению. Сообщается, что компания проинформировала своих партнеров о процессе закрытия проекта. Согласно сообщениям, клиентам Intel, планирующим использовать технологии компании, следует отдать предпочтение ускорителям Gaudi 2/3 Al или дождаться графического процессора нового поколения для центров обработки данных Falcon Shores.

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"На прошлой неделе Intel сообщила партнерам, что Ponte Vecchio начинает процесс закрытия. Вместо этого, похоже, что Intel концентрирует свои производственные мощности на Intel Gaudi 2 и Intel Gaudi 3, а затем наращивает конвергентные HPC и графические процессоры Al Falcon Shores к 2025 году", - сообщает Serve The Home.

Мир впервые услышал о Ponte Vecchio в 2019 году, когда ресурс VideoCardz перед анонсом раскрыл кодовое название. Этот проект стал одной из ключевых инициатив подразделения графических процессоров Intel, возглавляемого Раджей Кодури. С этого момента компания разработала несколько архитектур графических процессоров: от центров обработки данных (Xe-HPC) до серверов (Xe-HP), игровых (Xe-HPG), а затем и мобильных форм-факторов (Xe-LPG).

Некоторые из них были успешными, тогда как другие столкнулись с задержками и жесткой конкуренцией. Тем не менее Intel удалось создать свою графическую архитектуру Xe, которая теперь присутствует во всех современных процессорах Intel и вскоре будет обновлена до версии Xe2 второго поколения.

Сейчас акцент смещается на другие продукты, такие как Intel Gaudi 2/3 и графический процессор Falcon Shores, которые, как ожидается, появятся на рынке в 2025 году. Ponte Vecchio получил высокую оценку за свою инженерную сложность. Клиенты Intel по-прежнему смогут покупать кластеры Ponte Vecchio, а разработка программного обеспечения для них продолжится.