Новинки получили базовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти по цене от 553 доллара за младшую модель в Китае.

Сегодня Vivo провела презентацию смартфона Vivo X100 Ultra в Китае. Наряду с моделью Ultra компания также представила смартфоны Vivo X100s и Vivo X100s Pro. Эти телефоны оснащены новым улучшенным процессором Dimensity 9300+ вместо Dimensity 9300, который использовался в моделях X100 и X100 Pro. Этот недавно выпущенный чип имеет более высокую тактовую частоту — 3,4 ГГц, а также улучшенный APU, который обеспечивает ускорение на 10% при выполнении задач искусственного интеллекта на устройстве.

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Vivo X100s и X100s Pro оснащены 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем LTPO (плоский дисплей на X100s и изогнутый дисплей на X100s Pro), который обеспечивает разрешение 2800 x 1260 с частотой обновления 120 Гц. Дисплеи имеют соотношение площади экрана к корпусу 93,43%, пиковую яркость 3000 нит, а также 1,07 миллиарда цветов и 100% охват цветовой гаммы DCI-P3.

Также оба смартфона получили оперативную память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Vivo включила новый чип обработки изображений V3 в модель X100s Pro, тогда как X100s сохранил чип V2.

Что касается оптики, то X100s Pro оснащен тройным модулем с основной камерой на 50 МП с дюймовым сенсором и диафрагмой f/1,75, телеобъективом Zeiss APO 50 МП f/2,5 с 4,3-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольной камерой на 50 МП. С другой стороны, модель X100s предлагает основную камеру на 50 МП с диафрагмой f/1,57 в сочетании с телеобъективом на 64 МП с диафрагмой f/2,57 с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом на 50 МП с диафрагмой f/2.0. Обе системы камер поддерживают 100-кратный цифровой зум. Модель Pro предлагает запись видео разрешением до 8K, а младшая модель ограничена разрешением 4K. Кроме того, обе модели оснащены фронтальной камерой на 32 Мп.

Vivo X100s оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч, а модель Pro получила более крупный аккумулятор емкостью 5400 мАч. Модель Pro имеет проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а базовый вариант поддерживает только проводную зарядку мощностью 100 Вт. Оба смартфона получили рейтинг защиты IP69, что указывает на высокую устойчивость к струям воды высокой температуры, помимо стандартного рейтинга IPX8 для погружения в воду.

Vivo X100s и X100s Pro доступны в титановом, белом и черном/темно-сером цветах, а стандартная версия также предлагает зеленый вариант. Цены на телефоны указаны ниже.

Vivo Х100s Pro:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти: 4999 юаней (961 доллар);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти: 5599 юаней (774 доллара);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти: 6199 юаней (857 долларов).

Vivo Х100s:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти: 3999 юаней (553 доллара);

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти: 4399 юаней (608 долларов);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти: 4699 юаней (650 долларов);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти: 5199 юаней (719 долларов).