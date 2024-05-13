Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Vivo выпустила смартфоны Vivo X100s и Vivo X100s Pro на Dimensity 9300+
Новинки получили базовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти по цене от 553 доллара за младшую модель в Китае.

 Сегодня Vivo провела презентацию смартфона Vivo X100 Ultra в Китае. Наряду с моделью Ultra компания также представила смартфоны Vivo X100s и Vivo X100s Pro. Эти телефоны оснащены новым улучшенным процессором Dimensity 9300+ вместо Dimensity 9300, который использовался в моделях X100 и X100 Pro. Этот недавно выпущенный чип имеет более высокую тактовую частоту — 3,4 ГГц, а также улучшенный APU, который обеспечивает ускорение на 10% при выполнении задач искусственного интеллекта на устройстве.

реклама

 Vivo X100s и X100s Pro оснащены 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем LTPO (плоский дисплей на X100s и изогнутый дисплей на X100s Pro), который обеспечивает разрешение 2800 x 1260 с частотой обновления 120 Гц. Дисплеи имеют соотношение площади экрана к корпусу 93,43%, пиковую яркость 3000 нит, а также 1,07 миллиарда цветов и 100% охват цветовой гаммы DCI-P3.

 Также оба смартфона получили оперативную память LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Vivo включила новый чип обработки изображений V3 в модель X100s Pro, тогда как X100s сохранил чип V2.

 Что касается оптики, то X100s Pro оснащен тройным модулем с основной камерой на 50 МП с дюймовым сенсором и диафрагмой f/1,75, телеобъективом Zeiss APO 50 МП f/2,5 с 4,3-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольной камерой на 50 МП. С другой стороны, модель X100s предлагает основную камеру на 50 МП с диафрагмой f/1,57 в сочетании с телеобъективом на 64 МП с диафрагмой f/2,57 с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом на 50 МП с диафрагмой f/2.0. Обе системы камер поддерживают 100-кратный цифровой зум. Модель Pro предлагает запись видео разрешением до 8K, а младшая модель ограничена разрешением 4K. Кроме того, обе модели оснащены фронтальной камерой на 32 Мп.

 Vivo X100s оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч, а модель Pro получила более крупный аккумулятор емкостью 5400 мАч. Модель Pro имеет проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а базовый вариант поддерживает только проводную зарядку мощностью 100 Вт. Оба смартфона получили рейтинг защиты IP69, что указывает на высокую устойчивость к струям воды высокой температуры, помимо стандартного рейтинга IPX8 для погружения в воду.

 Vivo X100s и X100s Pro доступны в титановом, белом и черном/темно-сером цветах, а стандартная версия также предлагает зеленый вариант. Цены на телефоны указаны ниже.

 Vivo Х100s Pro:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти: 4999 юаней (961 доллар);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти: 5599 юаней (774 доллара);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти: 6199 юаней (857 долларов).

 Vivo Х100s:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти: 3999 юаней (553 доллара);

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти: 4399 юаней (608 долларов);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти: 4699 юаней (650 долларов);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти: 5199 юаней (719 долларов).

#смартфоны #vivo #vivo x100 #смартфоны vivo #vivo x100s #dimensity 9300+ #dimensity 9300 plus #vivo x100s pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Vivo представила обновленную модель умных часов Watch 3 ECG
В сети появились фотографии и характеристики трех новых моделей Google Pixel 9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
37
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
5
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
5
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
2
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
14
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
Саудовский NEOM объявляет о создании крупнейшего в мире порта для частных яхт
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Snapdragon 8 Gen 4 показывает высокую производительность в требовательных к графике играх
1
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
4
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Ремейк игры Resident Evil 2 получил мод трассировки пути
2

Популярные статьи

DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
67
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
67
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
78
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
80
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
3
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
65
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
25
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
28

Сейчас обсуждают

Vladislav Shtih
00:05
Смотрю комментируют только ципсошники...
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
VAKT
00:03
Чем меньше знаешь - тем волшебней мир вокруг.
Учёные объяснили, почему с Земли не видна тёмная сторона Луны
World Trailer
00:03
Ладно уговорили... раз уж и в функции "поделится" новые возможности теперь есть... то так и быть прощай 10-ка :D
Microsoft тестирует новые возможности функции "Поделиться" в Windows 11
Руслан Кондратьев
23:50
Зато любителей кожаной куртки ни разу не волнует прогар тонюсеньких коннекторов, через которые идёт под 450 Ватт мощности на 4090🤡
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Руслан Кондратьев
23:47
Современные технологии это мыло вместо чёткой картинки под названием DLSS?
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Всеслав Чародей
23:39
Как же меня бесят лохи, которые, не имея, ни образования, ни специальных знаний, повторяют за жуликами этот бред - переход через ноль, большие нагрузки..
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
Александр Кононович
23:31
А на параде такое покажут? Может на экспорт пойдет?
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
SlyBiBi
23:29
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Андрей Сёмченков
23:29
Я слез с зеленых, купил 7800 хт, полет нормальный на 4к
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Александр Кононович
23:29
Поразить возможно и поразил (а пруфы где?) , а вред нанес? Потому что уже было поражение краснополем М55 (глубокая модернизация чехами т-55) и что ? А почти ничего, танк своим ходом уехал с поля боя....
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем