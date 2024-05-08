По заявлению компании для этого просто необходимо использовать совместимый профиль BIOS с максимальной мощностью, доступной для каждой конкретной материнской платы

По данным HardwareLuxx, компания Intel опубликовала своё новое заявление о проблемах со стабильностью, о которых сообщают пользователи процессоров Core 13-го и 14-го поколения. Напомню, что всё чаще стали поступать сообщения о возникновении различных проблем с данными чипами, приводящими к вылетам в играх, обычно связанными с нестандартными настройками, применяемыми производителями материнских плат.

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В последние несколько недель компания не публиковала прямых рекомендаций для пользователей. Скорее, только советы, которыми обменивались производители материнских плат и Intel, стали достоянием общественности без четкого описания реальной причины. В новом заявлении не поясняется, изменят ли новые, теперь уже общедоступные рекомендации, что-либо в отношении стабильности процессоров.

В заявлении говорится, что Intel не рекомендует использовать так называемые базовые профили, которые были добавлены некоторыми производителями материнских плат. Вместо этого Intel говорит о необходимости использования производителями настроек по умолчанию, имеющие более высокие показатели мощности. Интересно, что для тех материнских плат, производители которых не предлагает такую возможность, Intel предлагает специальный список изменений для ручного внесения настроек.

Заявление Intel о нестабильности SKU 13-го и 14-го поколения K, в котором говорится, что несколько производителей материнских плат выпустили профили BIOS с надписью «Intel Baseline Profile». Однако эти профили BIOS не совпадают с рекомендованными настройками Intel по умолчанию, которыми компания недавно поделилась со своими партнерами в отношении проблем нестабильности в процессорах Core 13-го и 14-го поколения.

Эти настройки BIOS базового профиля Intel, по-видимому, основаны на руководствах по организации питания, ранее предоставленных Intel производителям, описывающих различные варианты подачи питания для процессоров 13-го и 14-го поколения серии K в зависимости от возможностей конкретной материнской платы. Intel не рекомендует производителям материнских плат использовать базовые настройки подачи питания на платах, способных работать с более высокими значениями.

Рекомендуемые настройки Intel по умолчанию представляют собой комбинацию функций теплового режима и подачи питания, а также выбор возможных профилей подачи питания в зависимости от возможностей материнской платы. Intel рекомендует клиентам использовать профиль максимальной мощности, совместимый с каждой отдельной моделью материнской платы, как указано в таблице ниже:

В заявлении компании не уточняется, были ли проблемы со стабильностью исключительно результатом этих нестандартных настроек материнских плат или были задействованы другие факторы. Тем не менее процессоры, работающие с рекомендуемыми настройками, по заявлению Intel, вероятно, будут иметь большую стабильность, что должно значительно уменьшить количество сбоев у пользователей.