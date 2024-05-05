Создание нового чипа стало возможным благодаря сотрудничеству с Synopsys и её программному обеспечению.

Компания Samsung представила свою первую мобильную систему на кристалле, созданную с использованием передового 3-нм техпроцесса и транзисторов с круговым затвором. Этот кристалл был разработан с использованием инструментов EDA на базе искусственного интеллекта от Synopsys.

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Обе компании объявили об этом на текущей неделе, проливая свет на то, как Samsung использовала пакет программного обеспечения Synopsys на основе искусственного интеллекта для оптимизации всего процесса проектирования чипа. Алгоритмы машинного обучения выполняли кропотливые задачи, которые обычно возлагались на инженеров, от архитектурного планирования до физической реализации и проверки.

Набор инструментов Synopsys, известный как Synopsys.ai, включает в себя три основных инструмента искусственного интеллекта: DSO.ai для проектирования микросхем, VSO.ai для функциональной проверки и TSO.ai для тестирования полупроводников. Обрабатывая огромные наборы данных с помощью моделей глубокого обучения, эти модули искусственного интеллекта автоматизировали и ускорили заведомо трудоемкие этапы разработки чипов.

В новом мобильном процессоре Samsung искусственный интеллект взял на себя управление всем от расположения и маршрутизации до согласования и оптимизации показателей производительности, мощности и площади. Synopsys утверждает, что одно только ее программное обеспечение Fusion Compiler сэкономило команде Samsung недели тяжелого ручного труда.

Благодаря технологиям, оптимизированным для искусственного интеллекта, таким как разделение дизайна, синхронизация с несколькими источниками и схема соединений, 3-нм процессор Samsung может похвастаться повышением пиковой частоты процессора на 300 МГц и 10-процентным снижением динамического энергопотребления.

Это первая сложная ступень компании в разработке новейшей 3-нм технологии производства GAAFET (gate-all-around FET). Несмотря на то, что почти два года назад был представлен первый в отрасли коммерческий техпроцесс GAAFET, Samsung до сих пор ограничивала его использование относительно простыми процессорами для майнинга криптовалют.

С этим чипом, созданным при поддержке Synopsys, Samsung наконец-то выходит на рынок высокопроизводительных микросхем GAAFET для мобильных устройств премиум-класса. Процесс проектирования искусственного интеллекта может помочь производителю чипов ускорить выпуск GAAFET для будущих процессоров Exynos во флагманских смартфонах и планшетах Galaxy.

«Постоянный спрос на все более совершенный PPA и энергоэффективность в высокопроизводительных мобильных чипах приводит к необходимости высокопроизводительной оптимизации EDA для конкретных ядер по всему стеку. Наш обширный набор возможностей повышения PPA, предназначенных для центральных и графических процессоров в пакете Synopsys EDA на основе искусственного интеллекта, позволяет нашим общим клиентам успешно разрабатывать чипы с высочайшим качеством результатов для самых передовых процессов Samsung GAA», — сказал Шанкар Кришнамурти, генеральный менеджер группы EDA в Synopsys.

Ни одна из компаний пока не сообщает подробности о конкретной 3-нм технологии, которую использует этот мобильный чип с ИИ-архитектурой. Однако есть предположения, что в нем, скорее всего, будет использоваться более совершенный техпроцесс SF3 второго поколения от Samsung, а не ранний SF3E.