Кроме флагманского процессора стали более доступными также Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7900X3D

AMD снизила цену на свой флагманский процессор Ryzen 9 7950X3D до 577 долларов, что стало самой низкой ценой за последние недели. Этот процессор, дебютировавший 28 февраля прошлого года, может похвастаться 16 ядрами на архитектуре Zen4, способными развивать скорость до 5,7 ГГц. Особенностью процессора является наличие технологии 3D V-Cache, предлагающей в данной модели в общей сложности 128 МБ кэша L3.

реклама

Хотя стартовая цена в прошлом году составляла 699 долларов и официального снижения стоимости процессор не получил, с момента выпуска модель постоянно колебалась в районе отметки в 600 долларов. Хотя ранее были и более выгодные предложения, особенно во время распродаж в Черную пятницу, цена в 577 долларов является самой низкой с конца марта.

Стоимость процессоров линейки AMD Ryzen 7000X3D:

Ryzen 9 7950X3D: 577,58 долларов на Amazon

Ryzen 9 7900X3D: 391,48 доллара на Amazon

Ryzen 7 7800X3D: 355,61 долларов в MemoryC

Есть мнение, что тенденция на дальнейшее снижение цены на процессоры линеек AMD Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D будет продолжаться из-за скорого анонса серии Ryzen 9000, ожидаемого на Computex всего через месяц. Однако не стоит ожидать немедленного появления процессоров Zen5 сразу после анонса, и те, кто рассматривает обновление своей системы, будут ждать их появления на полках магазинов или снижения цен на существующую линейку процессоров.