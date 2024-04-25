Snapdragon X Elite будет выпущен в четырех версиях, все в 12-ядерной конфигурации, но с разными частотами и другими отличиями

Qualcomm анонсировала процессоры Snapdragon X Elite в прошлом году, рекламируя их как настоящих конкурентов для чипов Apple и процессоров Intel и AMD. В последнем объявлении компания раскрыла все возможные характеристики своей флагманской серии для ноутбуков, а также сообщила, что партнеры смогут выбирать между тремя моделями.

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В своей последней презентации Qualcomm выделила три номера моделей: X1E-84-100, X1E-80-100 и X1E-78-100. Хотя все три варианта имеют одинаковую конфигурацию из 12 процессорных ядер в кластере 8 + 4 и 42 МБ кэш-памяти, но есть несколько различий. Топовая версия может обеспечить тактовую частоту в двухъядерном режиме до 4,2 ГГц, а вторая — до 4 ГГц. Более быстрая версия имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц, а вторая работает на частоте 3,4 ГГц. Наименее мощная версия не имеет технологии ускорения и работает только на базовой частоте 3,4 ГГц.

Премиум-вариант также оснащен графическим процессором Adreno с производительностью 4,6 терафлопс, а остальные две модели имеют графический процессор с производительностью 3,8 терафлопс. Все процессоры Snapdragon X Elite имеют NPU с производительностью 45 TOPS, как недавно анонсированный Snapdragon X Plus. Все версии поддерживают ОЗУ стандарта LPDDR5X с пропускной способностью 8448 МТ/с и объемом до 64 ГБ в будущих ноутбуках на базе Windows. Новые процессоры поддерживают твердотельные накопители PCIe NVMe Gen 4 или стандарт UFS 4.0 для хранения данных. Как и менее мощный Snapdragon X Plus, Qualcomm использует 4-нм техпроцесс TSMC для производства своего флагманского чипа со встроенным модемом 5G, обеспечивающим скорость загрузки до 10 Гбит/с.

Ранее сообщалось, что в режиме генеративного искусственного интеллекта Snapdragon X Elite может создавать в 10 раз больше изображений, чем Intel Core Ultra 7 155H в режиме стабильной диффузии, демонстрируя возможности NPU. Кроме того, Qualcomm продемонстрировала многоядерный тест, в котором ее лучший процессор работает на 21 процент быстрее, чем Apple M3. В зависимости от системы охлаждения ноутбука, Snapdragon X Elite может работать в пределах мощности от 23 до 80 Вт, хотя максимальный поддерживаемый уровень, скорее всего, будет для топовой версии.

Qualcomm также заявила, что Snapdragon X Elite может запускать большинство игр, хотя выделенный графический процессор будет стабильно обеспечивать более высокую производительность. В предыдущих тестах выяснилось, что чипсет может показать 30 кадров в секунду в Baldur’s Gate 3 при разрешении 1080p при самых низких настройках и 40 кадров в секунду в режиме Control с самой низкой настройкой. Сообщается также, что первые ноутбуки с Windows на этом чипсете появятся в первой половине 2024 года, а Lenovo недавно представила новейший Yoga Slim 7 14 и ThinkPad T14 с новейшим и лучшим чипсетом Qualcomm. Ожидается, что в ближайшее время будет выпущено множество различных моделей от крупных брендов ноутбуков.