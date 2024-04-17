Инициатива NVIDIA под названием SFF Enthusiast GeForce направлена ​​на продвижение видеокарт меньшего размера для сборщиков компактных ПК

Согласно сообщению ресурса Wccftech, NVIDIA собирается помочь пользователям, желающим создавать компьютеры малого размера, предоставив им новые рекомендации по данному вопросу. Эти рекомендации будут переданы партнерам NVIDIA и геймерам, которые собираются создавать подобные ПК.

Новая инициатива вовсе не говорит о запуске нового бренда или новой серии графических карт NVIDIA. Вместо этого компания стремится продвигать графические ускорители небольшого форм-фактора размера под специальным названием «SFF Enthusiast GeForce». Это название должно быль использовано как в отношении существующих, так и будущих видеокарт, которые соответствуют необходимым критериям, хотя эти самые критерии в сообщении не упоминаются. Сайт Wccftech также отмечает, что компания NVIDIA в отношении дизайна SFF не ограничится только видеокартами форм-фактора Mini-ITX. Хотя полная информация об этой программе еще не раскрыта, сообщается, что в нее также войдут компактные графические карты в других форм-факторах, а не только ITX.

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Кроме того, программа будет затрагивать не только графические ускорители, но также корпуса, блоки питания и остальные не менее важные компоненты компьютеров. Понятно, что ПК от производителей готовых систем, содержащие необходимые аппаратные средства и соответствующие требованиям, будут иметь маркировку SFF. Попытки использовать модели графических карт с двумя и даже тремя вентиляторами в компьютерных корпусах малого размера предпринимались компаниями Intel и ASUS. Однако подобные системы практически всегда имеют довольно высокую стоимость, а также скудные возможности апгрейда. Использование программы SFF GeForce от Nvidia должно помочь сделать компактные ПК более дешевыми и доступными широкому кругу пользователей.

На данный момент NVIDIA еще не сообщила, когда стартует её инициатива, но это может произойти в любой момент. Очевидно, партнеры компании уже были проинформированы о нововведении, поэтому не стоит удивляться, что видеокарты имеют новую маркировку.