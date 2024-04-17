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Согласно сообщению ресурса Wccftech, NVIDIA собирается помочь пользователям, желающим создавать компьютеры малого размера, предоставив им новые рекомендации по данному вопросу. Эти рекомендации будут переданы партнерам NVIDIA и геймерам, которые собираются создавать подобные ПК.
Новая инициатива вовсе не говорит о запуске нового бренда или новой серии графических карт NVIDIA. Вместо этого компания стремится продвигать графические ускорители небольшого форм-фактора размера под специальным названием «SFF Enthusiast GeForce». Это название должно быль использовано как в отношении существующих, так и будущих видеокарт, которые соответствуют необходимым критериям, хотя эти самые критерии в сообщении не упоминаются. Сайт Wccftech также отмечает, что компания NVIDIA в отношении дизайна SFF не ограничится только видеокартами форм-фактора Mini-ITX. Хотя полная информация об этой программе еще не раскрыта, сообщается, что в нее также войдут компактные графические карты в других форм-факторах, а не только ITX.
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Кроме того, программа будет затрагивать не только графические ускорители, но также корпуса, блоки питания и остальные не менее важные компоненты компьютеров. Понятно, что ПК от производителей готовых систем, содержащие необходимые аппаратные средства и соответствующие требованиям, будут иметь маркировку SFF. Попытки использовать модели графических карт с двумя и даже тремя вентиляторами в компьютерных корпусах малого размера предпринимались компаниями Intel и ASUS. Однако подобные системы практически всегда имеют довольно высокую стоимость, а также скудные возможности апгрейда. Использование программы SFF GeForce от Nvidia должно помочь сделать компактные ПК более дешевыми и доступными широкому кругу пользователей.
На данный момент NVIDIA еще не сообщила, когда стартует её инициатива, но это может произойти в любой момент. Очевидно, партнеры компании уже были проинформированы о нововведении, поэтому не стоит удивляться, что видеокарты имеют новую маркировку.