Новинка имеет 13,3-дюймовый дисплей, тонкий корпус и массу менее килограмма

Компания HP выпустила в продажу компактный ноутбук EliteBook 635 Aero G11. Этот легкий мобильный ПК имеет толщину 15,1 мм и массу 0,99 кг, но ему есть что предложить покупателям, несмотря на небольшой вес. HP установила большой мультитач-трекпад и 13,3-дюймовый дисплей формата 16:10, имеющий разрешение 1920 x 1200 пикселей, яркость 400 нит и полный охват цветового пространства sRGB.

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Ноутбук имеет два порта USB-A (5 Гбит/с), два порта USB-C (10 Гбит/с) с Power Delivery и DisplayPort Alt Mode, порт HDMI 2.1 и 3,5 мм разъем для наушников. За беспроводное подключение устройства отвечают интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Веб-камера имеет разрешение 5 МП и оснащена защитной крышкой и инфракрасным датчиком для распознавания лиц. Также ноутбук получил четыре высококачественных динамика и микрофоны с настройкой Poly.

Изюминкой нового ноутбука является современный гибридный процессор AMD Ryzen, и у покупателей есть выбор между моделями: Ryzen 5 8640U и Ryzen 7 8840U. Последний представляет собой более мощную версию, включающую восемь высокопроизводительных ядер с тактовой частотой до 5,1 ГГц, а также встроенный графический процессор AMD Radeon 780M, позволяющий запускать старые или менее требовательные современные игры. HP особенно делает акцент при продвижении ноутбука на длительный срок службы батареи. Компания заявляет о 1000 циклов зарядки без потери емкости, но не предоставляет никакой информации о данном параметре и о том, можно ли ее легко заменить.

HP EliteBook 635 Aero G11 поступит в продажу в Японии 26 апреля 2024 года по рекомендованной розничной цене 274780 иен, что составляет около 1780 долларов. На данный момент информации о глобальной доступности новинки пока нет.