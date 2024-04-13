Кроме обычной модели компания Xiaomi готовит версию POCO F6 Deadpool Edition

Прошло всего несколько дней с тех пор, как компания Xiaomi выпустила смартфон Redmi Turbo 3, свое второе устройство на базе нового чипсета Snapdragon 8s Gen 3 после модели CIVI 4 Pro. Как и CIVI 4 Pro, Redmi Turbo 3 пока доступен только в Китае, где Xiaomi также продает версию Harry Potter Edition.

Тем не менее, по множеству предварительной информации можно предположить, что Xiaomi планирует представить больше вариантов Redmi Turbo 3 для других рынков.

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Стоит отметить, что эти варианты ранее были обнаружены в базе данных IMEI под номерами «24069PC21G» и «24069PC21I», в качестве глобального и индийского варианта Redmi Turbo 3 (24069RA21C) соответственно. Теперь различные источники сообщают, что Xiaomi добавила номер индийской модели в HyperOS. Как и ожидалось, компания предложит Redmi Turbo 3 на международном рынке под названием POCO F6, предположительно, с практически неизменными характеристиками.

Похоже, что Xiaomi также создала дополнительное издание по комиксам Marvel. Как показано на снимке экрана ниже, HyperOS содержит отсылки не только к POCO F6, но и к POCO F6 Deadpool Edition. Ограниченные Индией общие номера моделей (24069PC21I) и номера моделей «peridot_in» указывают на модель POCO F6 Deadpool Edition, включающую те же компоненты, что и стандартный POCO F6. Судя по более ранним слухам, POCO F6 поступит в продажу в июле, возможно, сначала в Индии.