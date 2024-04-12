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Biostar выпустила графическую карту Arc A750
Это модель станет второй видеокартой компании на базе графических процессоров Intel

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 Biostar выпустила новый графический ускоритель линейки Arc, модель Arc A750, с заводским разгоном. Новинка стала второй графической картой серии Arc от Biostar после модели Arc A380, выпущенной несколько месяцев назад. Компания не стала экспериментировать с дизайном и выпустила типичную модель, ничем не выделяющуюся из массы аналогичных на рынке.

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 По данным Biostar, Arc A750 OC является «мощной станцией», имеющей характеристики Arc A750: 28 ядер Xe и 8 ГБ памяти GDDR6. Карта соответствует эталонной мощности платы Intel по умолчанию — 225 Вт. Она комплектуется полноценным разъемом PCIe Gen4 x16 и предлагает современные выходы для вывода изображения на дисплей, включающих три порта DisplayPort 2.0 и один порт HDMI 2.0. Видеокарта оснащается двумя 8-контактных разъемами PCIe, а компания рекомендует блок питания мощностью 650 Вт.

 Отличительной особенностью Biostar A750 является цвет печатной платы. Редко на рынке можно встретить модели с синим дизайном, особенно те, которые также имеют синие разъемы питания. Как уже упоминалось, этот дизайн не уникален. Японская компания Kurotoshikou уже выпустила точно такой же дизайн карты, но без наклеек. Раньше только Sparkle использовала синюю печатную плату и разъемы питания, что наводит на мысль, что компания являются OEM-поставщиком для обоих производителей.

 Хотя Intel официально заявляет, что Arc A750 имеет базовую тактовую частоту графического процессора 2050 МГц, модель Biostar поставляется с тактовой частотой графического процессора 2,2 ГГц, что является в определенной степени стандартной тактовой частотой для всех специальных моделей Arc A750. Предполагается, что Biostar A750 будет продаваться по рекомендуемой розничной цене, которая в настоящее время составляет 249 долларов, но в реальности такие карты можно найти в продаже по цене около 200 долларов.

#видеокарты #biostar #видеокарты intel #arc a750 #arc a380 #intel arc a380 #intel arc a750 #видеокарты intel arc
Источник: videocardz.com
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