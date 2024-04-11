На данный момент компания заявляет о поддержке такой скорости работы в компьютерах с процессорами Intel Core 14-го поколения

Компания V-Color объявила, что её память Manta Xfinity будет поддерживать скорость до 8600 МТ/с благодаря поддержке профилей Intel XMP 3.0. Было подтверждено, что эта скорость может быть достигнута на двух материнских платах компании ASRock.

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Модули памяти Manta Xfinity имеют профиль XMP, поддерживающий скорость передачи данных 8600 МТ/с и тайминги 40-54-54-132-186 при напряжении 1,45 В, которые сертифицированы для материнских плат ASRock Phantom Gaming Z7901 Lightning WIFI и PHANTOM GAMING B7601 Lightning Wi-Fi. Это новые платы в форм-факторе Mini-ITX, которые компания недавно представила общественности.

По данным V-Color, скорость 8600 МТ/с будет достигаться при использовании в системе процессоров Intel Core 14-го поколения, о сериях Core 13-го и 12-го поколения компания ничего не сообщает. Стоит отметить, что в этом конкретном типе памяти используется до двух модулей емкостью до 24 ГБ. В настоящее время указанная скорость недоступна для модулей емкостью 32 или 64 ГБ.

Компания представила новую память DDR5, работающую с процессорами Core i5-14600K и Core i9-14900K, оба варианта из которых используют упомянутые выше материнские платы ASRock.

Что касается доступности, то по данным V-Color, новый комплект будет доступен с середины июня. Стоимость новой памяти пока не раскрывается.