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goldas
V-Color выпустила память Manta XFinity DDR5-8600 OC
На данный момент компания заявляет о поддержке такой скорости работы в компьютерах с процессорами Intel Core 14-го поколения

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 Компания V-Color объявила, что её память Manta Xfinity будет поддерживать скорость до 8600 МТ/с благодаря поддержке профилей Intel XMP 3.0. Было подтверждено, что эта скорость может быть достигнута на двух материнских платах компании ASRock.

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 Модули памяти Manta Xfinity имеют профиль XMP, поддерживающий скорость передачи данных 8600 МТ/с и тайминги 40-54-54-132-186 при напряжении 1,45 В, которые сертифицированы для материнских плат ASRock Phantom Gaming Z7901 Lightning WIFI и PHANTOM GAMING B7601 Lightning Wi-Fi. Это новые платы в форм-факторе Mini-ITX, которые компания недавно представила общественности.

 По данным V-Color, скорость 8600 МТ/с будет достигаться при использовании в системе процессоров Intel Core 14-го поколения, о сериях Core 13-го и 12-го поколения компания ничего не сообщает. Стоит отметить, что в этом конкретном типе памяти используется до двух модулей емкостью до 24 ГБ. В настоящее время указанная скорость недоступна для модулей емкостью 32 или 64 ГБ.

 Компания представила новую память DDR5, работающую с процессорами Core i5-14600K и Core i9-14900K, оба варианта из которых используют упомянутые выше материнские платы ASRock.

 Что касается доступности, то по данным V-Color, новый комплект будет доступен с середины июня. Стоимость новой памяти пока не раскрывается.

#intel #ddr5 #оперативная память #core i9-14900k #core i5-14600k #v-color
Источник: videocardz.com
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V-Color представила оперативную память DDR5-8600 в серии Manta XFinity
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Alterus
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V-Color представила оперативную память DDR5-8600 в серии Manta XFinity
ev_rus
14:18
Лучше иметь стандартный нормальный монитор, но лучше железо, видеокарту, качественный звук, чем наоборот, иметь крутой монитор и с ним на говне железе сидеть сраться в ноунейм грязных чатах, как ты. Т...
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