Как и текущее поколение, грядущие чипы будут использовать ядра двух типов: Zen 5 и Zen 5c

Линейка мобильных процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 5 довольно обширна и будет включать такие семейства, как Strix, Kraken и Sonoma. Каждое из этих семейств получит разные конфигурации и использовать сочетание ядер Zen 5 и Zen 5C.

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Судя по новой информации от пользователя @Olrak29_, появилось определенное представление о том, как будут выглядеть окончательные конфигурации ядер для этих чипов. Как сказано выше, на протяжении всего жизненного цикла этой архитектуры будет много семейств Zen 5. Только в области мобильных чипов ожидается как минимум пять продуктов Zen 5.

Что касается подробностей, то упоминаются два типа ядер. Первые представляют стандартные ядра Zen 5 под названием Nirvana, а вторые — ядра Zen 5C Prometheus. Хотя оба типа ядер имеют одинаковую архитектуру, ядра Zen 5C получат немного меньшую тактовую частоту в целях повышения энергоэффективности. Все три семейства APU AMD Ryzen будут оснащены ядрами Zen 5C, но похоже, что не все они будут получать ядра Zen 5.

Гибридные процессоры AMD Strix Point будут выпускаться в двух вариантах: стандартном монолитном исполнении и чипсете премиум-класса. Стандартная монолитная конструкция будет включать 4 ядра Zen 5 и 8 ядер Zen 5C, всего 12 ядер и 24 потока. Это будет увеличение количества ядер и потоков на 50% по сравнению с моделями APU на архитектуре Zen 4, которые ограничены 8 ядрами и 16 потоками. Ожидается, что премиум-класс будет иметь до 16 ядер и 32 потоков, хотя точная конфигурация пока неизвестна. Эти чипы будут обладать гораздо более высокими графическими возможностями и большим количеством вычислительных блоков на основе новой графической архитектуры RDNA 3+.

APU Kraken Point будут иметь до 4 ядер Zen 5 и 4 ядер Zen 5C, то есть всего 8 ядер и 16 потоков. Это будут более массовые предложения, ориентированные на тонкие и легкие системы в сочетании с графической архитектурой RDNA 3+ (8 CU). В дополнение к этому, будет модель с низким энергопотреблением Sonoma Valley. Этот чип, вероятно, будет использоваться в следующем поколении консоли Steam Deck и получит всего четыре ядра Zen 5C с 8 потоками.

В настоящее время консоль Steam Deck оснащена чипом Aeirth, который включает 4 ядра на основе архитектуры Zen 2. Новый чип также заменит APU Mendocino для ПК с низким энергопотреблением. Совсем недавний слух предполагает, что AMD может использовать 4-нм техпроцесс Samsung для производства своих маломощных и недорогих APU Ryzen и графических процессоров Radeon. Sonoma Valley входит в список чипов, которые, как ожидается, будут производиться на заводах Samsung.

Поскольку до мероприятия Computex 2024 осталось всего два месяца, можно ожидать, что компания поделится более подробной информацией о своей архитектуре Zen 5 следующего поколения и соответствующих семействах гибридных процессоров и CPU Ryzen для настольных ПК.