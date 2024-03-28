Примечательно, что такая цена доступна без использования какого-либо купона или определенных условий по доставке

На Newegg появилось новое предложение на карту GeForce RTX 4060, которая на данный момент является самым дешевым графическим процессором NVIDIA на рынке на базе архитектуры Ada Lavelace. Некоторое время рекомендованная розничная цена карты составляла 299 долларов при незначительном изменении цен. Однако в последние несколько месяцев эта модель периодически стоила менее 290 долларов.

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Белая модель Twin Edge OC теперь получила скидку и стоит 279,99 долларов, а также впервые продается по такой цене без каких-либо специализированных акций, скидочных купонов или требований о самовывозе.

Напомню, что видеокарта GeForce RTX 4060 оснащена графическим процессором AD107 с 3070 ядрами CUDA, что примерно на 30% меньше ядер, чем у старшей модели Ti. Подобно RTX 4060 Ti, она имеет узкую 128-битную шину памяти и поставляется только в одной конфигурации с 8 ГБ памяти GDDR6. Кроме того, карта имеет по умолчанию TDP 115 Вт и обычно комплектуется системой охлаждения с одним или двумя вентиляторами.

Остаётся неясным, является ли это предложение эксклюзивным для ZOTAC или запланированы изменения цен на остальные модели RTX 4060. Интересно, что бюджетный сегмент линейки RTX 40 получил довольно мало внимания со стороны NVIDIA, поскольку компания сосредоточилась на перевыпуске своих карт предыдущего поколения, например, RTX 3050 6 ГБ.