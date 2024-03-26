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Чипы MediaTek Dimensity Auto получат графические процессоры NVIDIA RTX
MediaTek объявила, что включит оборудование NVIDIA в панели управления следующего поколения для автомобильной промышленности

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 Потенциальное партнерство между NVIDIA и MediaTek по интеграции графических процессоров RTX в устройства MediaTek не является новой концепцией. Только в прошлом году появились упоминания о том, что обе компании изучают идею для чипсета смартфонов. Однако это произошло до фактического всплеска интереса к ИИ, который с тех пор привел к резкому росту акций NVIDIA.

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 NVIDIA также имеет богатую историю производства оборудования для автомобилей. В 2015 году была представлена платформа NVIDIA Drive, основанная на технологии Maxwell. Впоследствии система была обновлена, чтобы использовать более мощные архитектуры чипсетов и графических процессоров, включая Pascal, Volta, Ampere и даже Ada Lovelace, хотя этот последний вариант в конечном итоге был отменен. О последней разработке под названием Drive Thor было объявлено два года назад. Однако только на прошлой неделе NVIDIA официально подтвердила, что использует архитектуру Blackwell.

 Drive Thor предназначен для работы в многочисленных ускоренных вычислительных системах автомобилей таких производителей, как Li Auto, Zeekr, BYD, Hyper или XPENG. Цель состоит в том, чтобы предоставить многофункциональные возможности, включая модели большого языка и чат-ботов. Ожидается, что конструкция чипа MediaTek будет предлагать аналогичные функциональные возможности. MediaTek представила четыре новые автомобильные системы на кристаллах для Dimensity Auto Cockpit: CX-1, CY-1, CM-1 и CV-1, начиная от премиального и заканчивая начальным сегментом.

 Кроме того, чипсеты MediaTek поддерживают ОС NVIDIA Drive, а это означает, что базовое аппаратное и программное обеспечение будет в значительной степени одинаковым. Об этом говорится в пресс-релизе. MediaTek упоминает только архитектуру графического процессора следующего поколения, которую, учитывая, что линейка Blackwell еще не выпущена, можно считать архитектурой следующего поколения. Интересно, что это объявление совпало с презентацией Drive Thor.

 Компания MediaTek планирует использовать эту технологию в будущих автомобилях, добавляя трассировку лучей для создания потрясающих визуальных эффектов в играх. Однако усиление графического процессора Al также поможет использовать встроенные чат-боты и улучшить аудиофункции, делая поездку на автомобилях еще более приятной.

 NVIDIA Drive Thor планируется выпустить в начале следующего года, а у MediaTek Dimensity Auto Cockpit нет точной даты выпуска.

#nvidia #автомобили #mediatek #nvidia rtx #dimensity auto
Источник: videocardz.com
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