Это обновленные модели уже выпускающихся видеокарт толщиной 3,5 слота

Manli остается верным своему фирменному зеленому дизайну в своей последней серии видеокарт Gallardo. Для тех, кто не знаком с брендом, отмечу, что Manli в основном продает свою продукцию на азиатских и европейских рынках, включая Россию, и известен тем, что предлагает недорогие варианты видеокарт. Её ускорители часто предпочитают производители готовых систем.

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Последнее обновление ассортимента видеокарт компании относится к серии Gallardo, которая находится на верхнем уровне модельного ряда Manli. Эта серия обычно отличается более премиальным дизайном, иногда с заводским разгоном. Однако стоит отметить, что ни RTX 4070 SUPER, ни RTX 4070 Ti SUPER этой серии не имеют разгона.

Manli уже представила RTX 4070 Ti SUPER GALLARDO ранее, но новая версия представляет собой вторую ревизию, отличающуюся совершенно иным дизайном по сравнению с предшественницей. Самым важным изменением является то, что это уже не 3,5-слотовая конструкция, а гораздо более тонкая 2-слотовая версия.

Внешне новые RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER не отличаются, а разница, как можно догадаться, заключается в используемых графических процессоров. Версия Ti оснащена графическим процессором AD103 с 8448 ядрами CUDA, а обычная версия имеет 7168 ядер. Что касается памяти, то старшая модель Ti SUPER имеет 16 ГБ GDDR6X, а версия младшая — 12 ГБ.

Обе модели имеют одинаковую систему охлаждения с тремя вентиляторами и размеры 31,5×12,0×4,2 см. Однако существуют также различия в энергопотреблении. RTX 4070 SUPER работает в диапазоне TDP до 220 Вт, а вариант Ti — до 285 Вт.

Также стоит сказать, что вместо стандартного 8-контактного разъема в обеих версиях SUPER используется разъем 12VHPWR.

На данный момент компания Manli не объявила ни цены, ни дату выпуска, и обе карты были представлены компанией всего несколько дней назад.