Новые процессоры будут использовать архитектуры Zen5 и RDNA3+ и утроят производительность в области искусственного интеллекта

На саммите AI PC Innovation генеральный директор AMD доктор Лиза Су представила серию процессоров Ryzen 8040 «Hawk Point» и настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G для китайского рынка. Она также подтвердила намерение AMD выпустить Ryzen следующего поколения под кодовым названием Strix Point в этом году.

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Хотя это объявление не несет новых открытий, оно подчеркивает приверженность AMD своей предыдущей дорожной карте, обещая запуск новой серии мобильных процессоров в этом году. Ожидается, что Strix Point, получивший вероятное название Ryzen 9050, станет одним из первых продуктов с микроархитектурой Zen5.

Лиза Су особенно подчеркнула важность искусственного интеллекта и ускорения машинного обучения, чего уже достигли процессоры AMD XDNA в серии Hawk Point. Ожидается, что предстоящая линейка Strix Point предложит еще более высокие характеристики в этом отношении.

Дэвид Ванг, старший вице-президент AMD по технологиям графических процессоров и инженерным исследованиям и разработкам, также вышел на сцену, чтобы обсудить архитектуры RDNA3+ и XDNA2. Хотя эти архитектуры уже упоминались ранее, AMD повторила заявление о том, что XDNA2 обеспечит утроенную производительность по сравнению с существующими сериями гибридных процессоров.

Несмотря на то, что AMD не указала точную дату выпуска Strix Point, декабрьский выпуск Hawk Point предполагает возможность того, что AMD будет придерживаться годового цикла выпуска новых продуктов.