Процессоры будут предназначены для продажи на китайском рынке

Intel и AMD регулярно выпускают специальные процессоры для китайского рынка в каждом новом поколении. На этот раз Intel продемонстрировала Core i7-14790F, а предложением AMD стал процессор Ryzen 7 7700F. AMD решила последовать примеру Intel, используя букву F, чтобы указать на отсутствие iGPU в своем процессоре. Теперь компания продемонстрировала еще два чипа, предназначенных только для Китая: Ryzen 5 8400F и Ryzen 7 8700F. Кроме того, на презентации также упомянута некая модель Ryzen 5000XT.

Известный инсайдер HXL заметил указанную информацию на QQ, китайской платформе обмена мгновенными сообщениями. Слайд демонстрирует Ryzen 5 8400F и Ryzen 7 8700F, но не указывает никаких характеристик данных моделей. Судя по названиям, это, скорее всего, модели Hawk Point с отключенными iGPU. Первый, скорее всего, имеет 8 ядер и 16 потоков, а второй – 6 ядер и 12 потоков. Оба процессора без проблем должны работать с материнскими платами AM5.

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К сожалению, AMD не уточнила цену ни одного процессора. Если цена Core i7-14790F (~ 2900 юаней / 302 доллара) является приемлемой, то AMD Ryzen 7 8700F, скорее всего, попытается сделать ее ещё ниже. Само собой разумеется, что Ryzen 5 8400F будет еще более доступным. Учитывая, что его предшественник в виде Ryzen 7 7700F никогда не появлялся на международных рынках, маловероятно, что какой-либо из упомянутых чипов появится за пределами Китая, по крайней мере официально.