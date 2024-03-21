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goldas
В сеть попала фотография кристалла 24-ядерного процессора Intel Arrow Lake-H
Первая фотография показывает, что кристалл состоит из шести компонентов

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 Intel готовится отправить своим партнерам квалификационные образцы грядущих процессоров Arrow Lake. Хотя ожидается, что новая серия продуктов будет запущена к концу года, некоторые партнеры выражают обеспокоенность по поводу сроков между появлением квалификационных образцов и концом года.

 Несмотря на это, Moore's Law Is Dead удалось получить фотографию одного из этих процессоров. В предстоящих сериях настольных и мобильных устройств будут использоваться передовые технологии упаковки, что позволит Intel размещать на кристалле несколько микросхем.

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 На снимке изображен процессор Arrow Lake-H, массовый мобильный вариант, который, как утверждается, должен иметь 24 ядра.

 Подобно Meteor Lake, чипы Arrow Lake будут оснащены графикой Xe-LPG, основанной на маломощном варианте Alchemist. В отличие от платформы Lunar Lake, которая потенциально будет запущена вместе с Arrow Lake, модернизация графического процессора не является основной задачей Arrow Lake. Вместо того чтобы использовать графику Xe2-LPG, будущие процессоры будут использовать ту же старую графику, что и Meteor Lake.

 Кроме того, на кристалле будут размещены выделенные кристаллы чипсета и ввода-вывода. Процессоры должны использовать те же типы ядер, что и Meteor Lake, то есть Lion Cove и Skymont. Флагманская модель будет иметь 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер.

 Если Intel начнет отправлять квалификационные образцы партнерам, следует ожидать новых утечек, включая самые подробные фотографии процессоров с сокетом LGA-1851 в ближайшее время. Однако следует отметить, что этот разъем также должен был использоваться линейкой Meteor Lake-S, которая была отменена.

#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #arrow lake #xe2-lpg
Источник: videocardz.com
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