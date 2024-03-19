Однако , если сравнивать с предшественником, то его результаты выглядят очень хорошо, показывая удвоение производительности

Утечка результатов тестирования в Geekbench 6 нового процессора Zhaoxin KX-7000 показывает, что он более чем в два раза быстрее, чем его предшественник KX-U6780A линейки KX-6000. Результаты тестов показывают, что Zhaoxin существенно улучшила не только тактовую частоту, но и количество инструкций за такт (или IPC) благодаря своей новейшей архитектуре ЦП. Однако KX-7000 примерно соответствует конкурирующим процессорам AMD и Intel второй половины 2010-х годов.

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Zhaoxin не единственный разработчик процессоров в Китае, но он уникален, поскольку имеет лицензию на архитектуру x86, которую AMD и Intel используют для своих процессоров. Компания анонсировала свои процессоры KX-7000 в конце прошлого года и заявила, что они будут вдвое быстрее, чем предыдущая серия KX-6000. В спецификациях указано увеличение частоты примерно на 20% и поддержка значительно более быстрой памяти DDR5.

Сами по себе эти улучшения, вероятно, не удвоят производительность, но предполагаемые архитектурные достижения могут компенсировать разницу. Zhaoxin может похвастаться тем, что KX-7000 и его новейшая архитектура Century Avenue имеют новый интерфейс, внеочередное выполнение и улучшенную систему кэша и памяти.

KX-7000 также получит 32 МБ кэш-памяти L3, что в сумме составляет 36 МБ кэш-памяти L2 и L3 по сравнению с 8 МБ кэш-памяти L2 в KX-6000. Кроме того, KX-7000 поддерживает более быструю оперативную память DDR5-4800 и DDR4-3200, тогда как KX-6000 поддерживает только стандартную DDR4-2666.

В таблице ниже сравнивается оценка чипа KX-7000, а также совокупная оценка Ryzen 5 2500X и Core i3-8300 по данным Geekbench. Для китайского процессора выбран средний результат, измеренный в Windows, хотя были как значительно более быстрые, так и более медленные результаты.

Хотя KX-7000, очевидно, рассчитан на работу с частотой до 3,7 ГГц, Geekbench утверждает, что он достигает только 3,3 ГГц. Тем не менее процессор оказался почти в три раза быстрее KX-U6780A, второго по скорости процессора в линейке KX-6000. Хотя неизвестно, какой тип оперативной памяти использовался в KX-7000 во время тестирования, можно предположить, что архитектурные улучшения KX-7000 в значительной степени ответственны за повышение производительности.

Процессоры AMD Ryzen 5 2500X и Intel Core i3-8300 имели довольно схожие результаты в многоядерном режиме, но существенно вырвались вперед в одноядерном. Модели от AMD и Intel имеют тактовую частоту примерно на 20% выше, чем KX-7000, но примерно на 40% и 60% соответственно производительнее, а это означает, что большая часть разрыва связана с архитектурой.