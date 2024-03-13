Компании Samsung и SK Hynix станут первыми, кто выпустит такую память на рынок

Стандарт LPDDR5 существует уже 5 лет, но существовали также её разновидности от таких компаний, как Samsung (LPDDR5) или SK Hynix (LPDDR5T), которые предлагают различную производительность и энергоэффективность в зависимости от их использования. Тем не менее основные спецификации LPDDR с тех пор не обновлялись, однако, ситуация скоро изменится.

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По данным ET News, организация JEDEC, ответственная за стандарты памяти, поставила перед собой цель официально представить спецификации LPDDR следующего поколения в третьем квартале этого года.

Среди очевидных изменений, которых следует ожидать, есть поддержка более высокой частоты. LPDDR6 также может стать важным компонентом в работе с искусственным интеллектом для смартфонов и IT-устройств, непосредственно поддерживая вычисления на основе искусственного интеллекта в мобильных устройствах. Искусственный интеллект занял центральное место в современных вычислениях, и он также повлияет на портативные устройства, единственной проблемой является нехватка выделенной памяти. Новый стандарт памяти с низким энергопотреблением определенно мог бы улучшить это.

Стандарт LPDDR6 до сих пор упоминался только компанией Samsung, которая рассчитывает достичь пропускной способности 17 ГТ/с, предположительно с вариантом LPDDR6X. Между тем, обычная LPDDR6 может достичь скорости 12,8 ГТ/с, хотя пока это не было подтверждено ни JEDEC, ни Samsung, ни Hynix.

Хотя официальных спецификаций еще нет, не говоря уже о каких-либо готовых устройствах, первые продукты LPDDR6 могут появиться уже в следующем году, учитывая мощную поддержку со стороны членов JEDEC и ключевых партнеров в мобильной индустрии. Одним из первых продуктов, использующих память LPDDR6, может стать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen4. Samsung и SK Hynix являются первыми компаниями, которые могут выпустить на рынок память LPDDR6.