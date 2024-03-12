Microsoft выпускает Work Graphs API, обеспечивающий расширенный рендеринг на основе графического процессора, снимающий часть нагрузки с процессора

Agility SDK 1.613 поставляется с шейдерной моделью 6.8 и поддержкой рабочих графиков. Последнее является важной функцией, которая будет способствовать использованию рендеринга драйверов графического процессора, разгружая процессор. Графические процессоры смогут генерировать работу для себя "на лету". Эту идею продвигали разработчики из Epic, которые выступали за способ, позволяющий графическому процессору самостоятельно выполнять больше задач.

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В настоящее время для рендеринга окончательного изображения часть работы выполняется процессором, а часть — графическим процессором. Но иногда процессор тратит слишком много времени, решая, что графическому процессору следует делать дальше. Рабочие графики — это система, которая помогает процессору и графическому процессору работать вместе более эффективно.

Они позволяют процессору заранее планировать и организовывать задачи для графического процессора. Вместо ожидания каждого блока ЦП может заранее предоставить список действий, поэтому графическому процессору не придется ждать отправки другой задачи. Совместная работа процессоров и графических процессоров позволяет быстрее управлять памятью, обеспечивать порядок и обеспечивать плавное выполнение сложных задач.

Обновленная модель шейдеров также содержит новые функции, такие как расположение начальной вершины, позволяющее шейдерам использовать параметры из вызова API. Это может быть полезно для вычислений пользовательских адресов, независимых от данных фиксированной функции. Кроме того, существует функция диапазона размеров волны, которая позволяет разработчикам определять предпочтительный размер волны в шейдерах. Это может помочь уменьшить количество необходимых шейдеров или даже исключить использование нескольких шейдеров. Наконец, есть расширенная сравнительная выборка, которая должна обеспечить более качественные кроссплатформенные шейдеры.

Новая функция под названием GPU Upload Heaps позволяет быстро копировать данные из ЦП в ГП. Это устраняет необходимость в шине PCI для передачи данных из видеопамяти в процессор. Данная функция использует ResizableBAR, который позволяет процессору записывать данные в видеопамять с низкой задержкой.

Пользователи могут начать использовать новый SDK с помощью графических карт AMD и NVIDIA, которые выпустили драйверы для нового SDK. Рабочие графики поддерживаются графическими процессорами NVIDIA Ampere и Ada Lovelace с драйверами версии Game Ready 551.76 или новее. AMD подтверждает, что рабочие графики на данный момент могут использоваться на графических процессорах серии RX 7000 с архитектурой RDNA3. Intel пока не выпустила никаких соответствующих драйверов.