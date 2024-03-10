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goldas
В сети засветился SSD Microsoft Z1000 с памятью Toshiba и контроллером CNEX Labs
Предполагается, что это модель для центров обработки данных, которая поставляется заказчикам только по OEM-каналам

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 Благодаря утечке от @yuuki_ans в сети появился загадочный твердотельный накопитель Microsoft Z1000, а также стали известны его характеристики. В твердотельном накопителе Microsoft используются компоненты различных компаний: флэш-чипы NAND от Toshiba, кэш оперативной памяти DDR4 от Micron и контроллер от CNEX Labs. Пока нельзя точно сказать, для чего будет использоваться этот твердотельный накопитель, но, скорее всего, это будет диск для центров обработки данных и серверов, а не розничный продукт.

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 Твердотельный накопитель Z1000 имеет 960 ГБ встроенной памяти благодаря четырем 96-слойным чипам eTLC Toshiba BiCS4 (TH58LJT1V24BA8H) емкостью 256 ГБ. Источник информации не указывает версию интерфейса PCIe, которую использует SSD, но если это PCIe 4.0, можно ожидать довольно высокую производительность. Диск оснащен 1 ГБ памяти DDR4 (MT40A1G8SA-075:E) производства Micron, что в целом повышает производительность. Контроллер SSD CNX-2670AA-CB2T производится компанией CNEX Labs, основанной в 2013 году.

 Кроме того, можно получить дополнительную информацию на этикетке Z1000, указывающей, что этот накопитель представляет собой инженерный образец с датой 18.05.2020. Вполне вероятно, что эта дата является временем изготовления. Это почти наверняка означало бы, что Z1000 не является твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0, поскольку в середине 2020 года PCIe 5.0 еще находился в зачаточном состоянии.

 Кроме того, на накопителе есть дополнительные точки крепления BGA для чипа DRAM. Также с обеих сторон печатной платы имеется несколько неиспользуемых площадок для пайки, предположительно для дополнительных конденсаторов. Это означает, что могут существовать более крупные версии Z1000 с объемом памяти 2 ТБ и, возможно, даже 4 ТБ, поскольку для большей емкости потребуется больше DRAM и конденсаторов для обеспечения защиты данных.

 Однако серийный номер и номер продукта скрыты, но некоторые микросхемы присутствуют на плате. Похоже, что одним из этих чипов является кэш-память DRAM, которую автор сообщения подверг цензуре. Непонятно, почему информатор хотел подвергнуть этот чип цензуре, учитывая, насколько сложно различить, что на нем написано.

 Ни автор утечки, ни спецификации оборудования прямо не говорят, что это за SSD и для чего он предназначен. Однако можно подозревать, что это диск для центра обработки данных по нескольким причинам. Особенно показателен тот факт, что Z1000 оснащен контроллером CNEX Labs. Компания CNEX Labs уже много лет работает с оборудованием для центров обработки данных и участвовала в разработке первых накопителей 3D XPoint и Optane.

 Кроме того, этот твердотельный накопитель представляет собой модель 22100, он длиннее моделей 2280 и 2230, которые гораздо чаще встречаются в пользовательских ПК. Причина, по которой этот SSD никогда раньше не видели, вероятно, заключается в том, что его просто нет в продаже.

#microsoft #ssd #твердотельные накопители #toshiba
Источник: tomshardware.com
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