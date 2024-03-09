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POCO X6 Neo выходит 13 марта в Индии
Официальные изображения подтверждают наличие основной камеры на 108 Мп

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 Подтверждено, что недавно представленный POCO X6 Neo появится на индийском рынке 13 марта. Помимо объявления даты запуска смартфона, бренд также впервые показал переднюю и заднюю часть смартфона среднего класса. Как предполагалось ранее, предстоящий доступный телефон, скорее всего, будет глобальным вариантом Redmi Note 13R Pro. По крайней мере, об этом говорят официальные промо-изображения.

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 Ребрендинг не является чем-то новым, поскольку мы уже видели, например, выпуск POCO X6, являющимся переименованным Redmi Note 13 Pro 5G для международных рынков. Теперь POCO X6 Neo может также стать лишь смартфоном Redmi Note 13, но под другим названием.

 Если это действительно так, то смартфон получит чипсет Dimensity 6080, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт и 6,67-дюймовым OLED-экраном FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Однако стоит иметь в виду, что это неподтвержденные характеристики, и Xiaomi может не выпустить POCO X6 Neo с теми же характеристиками, что и Redmi Note 13R Pro.

 Что подтверждено точно, так это основная камера на задней панели. Как показано на одном из промо-изображений выше, это будет сенсор на 108 МП, который соответствует Redmi Note 13R Pro. Дополнительное промо-изображение от Flipkart показывает, что телефон будет иметь соотношение экрана к корпусу 93,3% и толщину корпуса 7,69 мм.

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Источник: notebookcheck.net
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