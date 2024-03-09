Однако его сокрытие не удаляет приложение из системы

В 2023 году Microsoft выпустила программу резервного копирования Windows, которая поможет сохранить личные файлы и настройки компьютера в облаке. Можно настроить новый компьютер, используя сохраненные данные, во время чистой установки или сброса настроек Windows 10 и 11, сэкономив большое количество времени. Однако приложение Windows Backup также неправильно отображалось в корпоративных выпусках, и новое обновление исправит эту проблему.

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Как сообщалось в сентябре 2023 года, Microsoft добавила приложение Backup в Windows 10 LTSC, но пользователи остались недовольны этим решением. В ходе тестов было замечено, что Microsoft никому не позволяет удалять приложение, а также невозможно скрыть его на неподдерживаемых компьютерах.

На неподдерживаемых компьютерах приложение "Резервное копирование" не запускается и выдает ошибку «Эта функция не поддерживается вашей организацией». Microsoft сообщила, что резервное копирование работает только при использовании личных учетных записей Microsoft и работала над сокрытием приложения на других устройствах.

В настоящее время Microsoft внедряет это изменение в обновлении за март 2024 года. В версии KB5034848 (Moment 5) или более поздней версии приложение Windows Backup больше не отображается в разделах "Все приложения" и "Установленные приложения" в меню "Пуск" и в настройках после установки этого обновления или исправлений за март 2024 г.

Microsoft пояснила, что Резервное копирование Windows не поддерживается для пользователей Azure Active Directory (AAD) или Active Directory (AD), или если групповая политика блокирует учетную запись Microsoft. Компания также заявила, что она только скроет приложение, а не удалит его с неподдерживаемых ПК, поскольку теперь оно является системным компонентом.

Стоит помнить, что это относится только к корпоративным пользователям, пользователям, присоединенным к домену, гостевым пользователям и пользователям, чьи учетные записи Microsoft ограничены путем реализации групповой политики.

Приложение также не будет отображаться при поиске его в меню Пуск на неподдерживаемых компьютерах. Хотя приложение скрыто, оно остается установленным на устройстве и может работать в фоновом режиме.

Microsoft подтвердила, что не позволит предприятиям или потребителям полностью удалить инструмент резервного копирования на базе OneDrive. Раньше в Windows была страница настроек, которая позволяла синхронизировать личные файлы с OneDrive и создавать резервные копии настроек и предпочтений. Приложение Windows Backup — это всего лишь расширение этой страницы, но оно представляет все эти настройки на одном экране.

Однако пользователям Windows 11 не понравилась идея его нельзя удалить. Отказ от контроля со стороны пользователя только усугубляет проблему. Но есть множество обходных путей. Можно использовать команду PowerShell, чтобы удалить пакет с компьютера. Для этого необходимо открыть PowerShell с правами администратора и выполните следующую команду:

Remove-WindowsPackage -Online -PackageName «Microsoft-Windows-UserExperience-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.3393».

После чего, необходимо перезагрузить компьютер, и резервная копия будет удалена из системы.

Однако не рекомендуется принудительно удалять приложение, поскольку это также нарушит работу нескольких функций, таких как Emoji Picker и ярлыка «Win + Shift + S».