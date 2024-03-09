Такого результата добился разработчик после реализации поддержки RT драйвером Vulkan для Mesa

Разработчик библиотеки 3D-графики Mesa реализовал поддержку трассировки лучей на базе процессора в Vulkan, сообщает портал Phoronix. Раннее тестирование драйвера в Quake II RTX показывает, что современные процессоры не могут обойтись без дискретной видеокарты. На снимке экрана разработчика Константина Сёрера видно, что версия Quake II с трассировкой лучей работает только со скоростью 1 кадр в секунду после всех усилий с драйвером Vulkan Lavapipe.

Сёрер признает, что его работа в основана на портировании кода из драйверов RADV Vulkan, которые были разработаны для владельцев старых и новых видеокарт AMD Radeon. Новый код реализован в Lavapipe, программном драйвере Vulkan на базе ЦП для Mesa 21.1 или новее. В частности, работа Сёрера поддерживает VK_KHR_acceleration_structure, VK_KHR_deferred_host_operations и VK_KHR_ray_query в Lavapipe. Этого достаточно, чтобы трассировка лучей в реальном времени работала через рендеринг на базе процессоре, но производительность оставляет желать лучшего.

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Реализация VK_KHR_ray_query от Сёрера вызывает много вопросов. Он приводит доказательства того, что производителям видеокарт не стоит бояться реализации трассировки лучей на базе ЦП в 2024 году, но остаются не известными некоторые ключевые характеристики системы. Например, было бы более полезно узнать, какой тип процессора использовался в тестовой системе Quake II RTX от разработчика. Встроенный снимок экрана показывает, что игра тестировалась в разрешении 720p. Более того, у игроков в Quake II RTX есть множество настроек, с помощью которых можно настроить свой игровой процесс. Регулировка уровней глобального освещения, фильтрации текстур, глубины отражения/преломления, резкости и т. д. — все это может повлиять на производительность. Мы не знаем, какие настройки графики/видео использовались в сеансе со скоростью 1 кадр/с.

Хотя потребительские процессоры в 2024 году, могут быть недостаточно мощными для игр с трассировкой лучей в реальном времени, мы не знаем, какой мощностью будут обладать процессоры через пять или десять лет. Таким образом, поддержка трассировки лучей на базе процессора имеет шанс однажды оказаться полезной. Также интересно, что сможет показать один из новейших чипов AMD Threadripper, используя реализацию трассировки лучей Lavapipe Vulkan, которая появится в Mesa 24.1 RC1 в апреле этого года.