Новинка имеет четыре слота под SSD и активное охлаждение с двумя вентиляторами

Компания Sparkle анонсировала карту расширения PCIe Gen 4 Quad M.2. Новинка является однослотовой полноразмерной картой предназначенной для установки в слот PCI-Express 4.0 x16, который подключается как четыре слота M.2-22110 с интерфейсом Gen 4 x4 и крепежным болтом, установленным на размер M.2- 2280 по умолчанию. Когда диски установлены, карта должна быть закрыта металлическим кожухом. Между этим кожухом и накопителями под ним нет контакта. Охлаждение осуществляется с помощью двух боковых вентиляторов, которые направляют поток воздуха под кожух.

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Размер первого приточного вентилятора составляет 60 мм, а второго вытяжного, возле хвостовой части — 50 мм. Оба управляются локальным регулятором скорости вентилятора с тремя настройками, которые можно выбрать с помощью трехпозиционного переключателя на задней панели ввода-вывода. Рядом с ним расположены четыре светодиода, которые сигнализируют о питании и активности отдельных дисков. Плата расширения имеет длину 28 см и высоту 12 см. Что отличает карту Sparkle от других брендов, так это использование слота PCIe для собственного питания в отличие от некоторых других карт, которые полагаются на дополнительный 6-контактный разъем. Что касается цены, то компания пока не раскрыла эту характеристику.