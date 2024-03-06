Microsoft убирает соответствующую подсистему после неудачного запуска

Microsoft незаметно обновила свою документацию, чтобы подтвердить прекращение поддержки подсистемы Windows для Android. Возможность запускать Android и игры на ПК, одна из флагманских функций Windows 11, активно продвигаемая бывшим руководителем Microsoft Паносом Панаем, сходит на нет.

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В обновлении своего документа поддержки Microsoft объявила, что прекратит поддержку подсистемы Windows для Android (WSA) к 5 марта 2025 года. Это означает, что Amazon Appstore для Windows, а также любые игры или приложения, которым нужна подсистема Android, не будут работать после этой даты. По словам источников, знакомых с планами Microsoft, внедрение WSA было слишком низким, и компания решила отключить его.

Это классический ход Microsoft. Как заметил бывший разработчик Microsoft Майкл Нихаус, такой ход слишком распространен: Microsoft выпускает что-то недоделанное или с ограниченной аудиторией, но никто этим не пользуется, после чего функционал удаляется.

Подсистема Windows для Android была анонсирована во время презентации Windows 11, но когда ОС начала поставляться на стабильные системы, в выпуске отсутствовал WSA. Лишь через четыре месяца после запуска Windows 11 WSA наконец дебютировала, но только в США.

Это ограниченное развертывание началось с обновлений для участников программы предварительной оценки Windows, позволяющих тестировать и использовать приложения Android в Windows 11. После этого первоначального выпуска прошло еще семь месяцев, прежде чем WSA стал доступен в других регионах, таких как Великобритания, Канада и Германия.

Доступность WSA была ограничена, поскольку многие люди за пределами США не могли опробовать приложения Android на Windows 11, не присоединившись к программе предварительной оценки. Кроме того, выбор приложений в Amazon Appstore для Windows был весьма ограничен, особенно по сравнению с огромным количеством приложений в Google Play Store.

В отдельном сообщении, Amazon также подтвердила прекращение поддержки своего Appstore для Windows 11, поскольку Microsoft прекратила поддержку подсистемы Windows для Android (WSA).