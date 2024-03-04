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Прямо сейчас на Newegg можно найти довольно много процессоров AMD по особенно низким ценам. Сюда входит широкий спектр процессоров, начиная с моделей серии Ryzen 5000 и заканчивая новейшими процессорами серии Ryzen 8000G.

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Лучшим бюджетным вариантом на данный момент является 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5500 для платформы AM4, частота которого может достигать 4,2 ГГц. Используя промокод GUDDQA69, можно приобрести этот процессор всего за 92 доллара. Шагом вперед по сравнению с Ryzen 5 5500 является AMD Ryzen 7 5700X3D, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 4,1 ГГц, который стоит 241 доллар при использовании промокода GUDDQA77. Для тех, кто ищет что-то более мощное, AMD Ryzen 9 5950X продается всего за 372 доллара по промокоду GUDDQA65.

Серия AMD Ryzen 7000 также является частью общего снижения цен. AMD Ryzen 7 7800X3D с тактовой частотой 5,0 ГГц и 3D V-Cache продается всего за 399 долларов. Немного дешевле можно найти AMD Ryzen 9 7900 - 12-ядерный процессор AM5, по цене 354 доллара при использовании промокода GUDDQA74 при оформлении заказа.

На серию 8000 действуют самые маленькие скидки, но тем не менее. Ryzen 5 8600G — это 6-ядерный процессор, способный достигать частоты 5,0 ГГц при включенном режиме Max Turbo. Промокод GUDDQA78 сэкономит дополнительные 5 долларов от запрашиваемой цены, составив 224 доллара. Ryzen 7 8700G стоит немного дороже — 324 доллара при использовании промокода GUDDQA76, но он также имеет более высокие характеристики, оправдывающие цену, такие как 8 ядер и способность достигать тактовой частоты до 5,1 ГГц.