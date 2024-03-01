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goldas
Samsung представила карты памяти microSD со скоростью записи 800 МБ/с
Стоит сказать, что это не обычные карты microSD, а поддерживающие технологию SD Express

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 Хотя спецификация SD Express для SD-карт существует уже много лет, продукты, использующие ее, появляются крайне медленно. Samsung планирует изменить это положение в текущем году, выпустив новый вариант карты microSD, который значительно увеличивает скорость по сравнению с более ранними моделями.

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 Компания Samsung начала выпуск карт памяти SD Express формата microSD емкостью 256 ГБ, которые обеспечивают скорость записи до 800 МБ/с. Скорость записи 800 МБ/с и скорость чтения 1 ГБ/с делают новые карты SD Express от Samsung в несколько раз быстрее, чем обычные продукты UHS-I или UHS-II. Для сравнения, высокопроизводительная карта Lexar Professional 2000x 256 ГБ SDXC UHS-II обеспечивает скорость записи только 260 МБ/с и чтения 300 МБ/с. Новые карты Samsung также превосходят твердотельные накопители SATA, которые имеют максимальные скорости записи около 500 МБ/с.

 Технология SD Express, обеспечивающая новый уровень скорости SD-карт, существует уже некоторое время, но до сих пор не появилась в широко доступных продуктах. Одной из вероятных причин является отсутствие востребованных на рынке вариантов использования, поскольку самые быстрые доступные карты уже поддерживают запись видео 4K с высокой частотой кадров. Однако SD Express сделает запись 8K с частотой 60 Гц или 120 Гц более востребованной.

 Samsung предполагает, что повышенная скорость может облегчить использование приложений искусственного интеллекта на устройствах, которые становятся все более распространенными на мобильных устройствах.

 Компания приписывает успех SD Express неназванному клиенту, разрабатывающему индивидуальный продукт. Трудно определить, что это за покупатель, но некоторые предполагают, что Nintendo может использовать эту технологию для увеличения скорости хранения данных и времени загрузки будущего преемника консоли Nintendo Switch.

 Новая технология теоретически будет намного быстрой, но менее энергоемкой, чем твердотельный накопитель NVMe, и Nintendo часто отдает предпочтение времени автономной работы над производительностью. Вероятно, что Samsung не раскроет своего партнера до тех пор, пока Nintendo не представит свою следующую консоль или пока другой производитель оборудования не представит продукт с поддержкой SD Express.

 Также можно отметить, что Samsung представила свою первую карту microSD емкостью 1 ТБ, выпуск которой запланирован на третий квартал 2024 года. В отличие от будущей модели SD Express, они сохраняют типичную производительность UHS-I. Тут стоит сказать, что компания находится в роли догоняющего, поскольку другие производители уже некоторое время предлагают карты microSD такой емкости.

#samsung #microsd #карты памяти #sd express #карты памяти micro sd
Источник: techspot.com
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