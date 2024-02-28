Улучшение производительности в играх должно затронуть процессоры Intel Meteor Lake и GPU Intel Arc

Intel выпустила новый графический драйвер для графических процессоров Arc и Iris Xe, который получил название Intel Graphics Driver 31.0.101.5333. Как и его предшественник, выпущенный в конце прошлого года, новый драйвер Intel ориентирован на повышение производительности в конкретных играх. Однако в первую очередь прирост FPS будет заметен на процессорах Core Ultra со встроенными графическими процессорами Intel Arc, что еще больше ограничивает применимость нового драйвера Intel 31.0.101.5333.

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Таким образом, новый графический драйвер больше всего подходит для процессоров Core Ultra-H, например, Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, которые оснащены 7-ядерными и 8-ядерными графическими процессорами Arc соответственно. Согласно журналу изменений Intel, графический драйвер Intel 31.0.101.5333 должен повысить производительность в следующих играх с разрешением 1080p и средними настройками графики:

Call of Duty: Infinite Warfare - 17%;

Far Cry 5 - 8%;

Assassin's Creed Syndicate - 65%;

Halo: The Master Chief Collection - 19%;

It Takes Two - 24%;

Just Cause 3 - 18%;

Palworld - 14%;

Rise of the Tomb Raider - 9%;

Rust - 9%;

SCUM - 6%;

Divinity Original Sin 2 - 25%;

Just Cause 4 - 155%;

Sid Meier's Civilization VI - 27%;

Warframe - 7%;

Snowrunner - 27%;

X-COM 2 - 8%.

Стоит обратить внимание, что все эти процентные увеличения являются максимальными, то есть в некоторых случаях увеличение производительности может быть меньше. Кроме того, перечисленные выше игры поддерживают DirectX11. Встроенная графика Arc имеет меньше изначальных проблем при запуске игр с API DirectX 12. Графический драйвер Intel 31.0.101.5333 также добавляет официальную поддержку Last Epoch и Sea of Thieves на DirectX 12 для частей дискретных карт Arc A и iGPU Arc.